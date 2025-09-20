Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर गुंडागर्दी? डायरेक्टर ने सुनाई आपबीती, कहा- मैं उन्हें थप्पड़ मार देता…

Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन की फिल्म 'मेजर साहब' के सेट पर हुई गुंडागर्दी का खुलासा करते हुए डायरेक्टर टीनू आनंद ने अपनी आपबीती सुनाई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 20, 2025

अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर गुंडागर्दी? डायरेक्टर ने सुनाई आपबीती, कहा- मैं उन्हें थप्पड़ मार देता...
मेजर साहब का पोस्टर (फोटो सोर्स: X)

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी कंपनी एबीसीएल दिवालिया होने की कगार पर थी। उस मुश्किल दौर में अमिताभ ने 'मेजर साहब' जैसी कुछ फिल्में प्रोड्यूस कीं। अब इस फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद ने उस समय के सेट के माहौल और उन मुश्किलों का खुलासा किया है जिसकी वजह से उन्होंने फिर कभी फिल्म डायरेक्ट न करने का फैसला ले लिया था।

अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर गुंडागर्दी

टीनू आनंद ने बॉलीवुड बबल के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि "जब अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट दुनिया में गए, तो वो दिवालिया हो गए थे। बदकिस्मती से, मैं उस वक्त उनके लिए 'मेजर साहब' बना रहा था। हमने कितनी बुरी हालत में काम किया, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, सेट पर मुझे गुंडागर्दी महसूस होता था। बता दें कि प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने पूरी यूनिट को एक ही होटल में रखा था। सोचिए, वो कैसी हालत होगी। हर दूसरे दिन क्रू हड़ताल पर चला जाता था, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। वो धमकी देते थे कि काम नहीं करेंगे, सेट पर नहीं आएंगे।"

ये भी पढ़ें

फिरोज नाडियाडवाला कौन है? जिन्होंने Netflix और TGIKS पर किया 25 करोड़ का केस
TV न्यूज
फिरोज नाडियाडवाला कौन है? जिन्होंने Netflix और TGIKS पर किया 25 करोड़ का केस

डायरेक्टर ने सुनाई आपबीती

टीनू आनंद ने आगे बताया कि इस अनुभव का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। "इसलिए मैंने 'मेजर साहब' के बाद कभी डायरेक्शन न करने का फैसला लिया। उस दर्द से मैं गुजरा हूं और वो कोई नहीं जानता। यूनिट ने मेरा अपमान किया था। मेरा मन करता था कि मैं उन्हें थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो मेरा प्रोडक्शन नहीं था और मुझे डर था कि वो पलट कर मारेंगे। इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना पड़ रहा था और अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ रहा था," टीनू आनंद ने कहा। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, आशीष विद्यार्थी जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे और ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

20 Sept 2025 01:31 pm

Published on:

20 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर गुंडागर्दी? डायरेक्टर ने सुनाई आपबीती, कहा- मैं उन्हें थप्पड़ मार देता…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.