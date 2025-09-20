अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर गुंडागर्दी? डायरेक्टर ने सुनाई आपबीती, कहा- मैं उन्हें थप्पड़ मार देता...

टीनू आनंद ने आगे बताया कि इस अनुभव का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। "इसलिए मैंने 'मेजर साहब' के बाद कभी डायरेक्शन न करने का फैसला लिया। उस दर्द से मैं गुजरा हूं और वो कोई नहीं जानता। यूनिट ने मेरा अपमान किया था। मेरा मन करता था कि मैं उन्हें थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो मेरा प्रोडक्शन नहीं था और मुझे डर था कि वो पलट कर मारेंगे। इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना पड़ रहा था और अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ रहा था," टीनू आनंद ने कहा। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, आशीष विद्यार्थी जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे और ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी।