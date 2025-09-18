एक ऐसी कहानी, जो कर देगी हैरान-परेशान! 2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म में है वशीकरण और डर का डबलडोज

Shaitaan Film: 'शैतान' एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर और टॉर्चर के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर देगी। 2 घंटे 12 मिनट की ये फिल्म वशीकरण की सारी हदें पार कर जाती है, और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है।
फिल्म में दिखाए गए दृश्य इतने खौफनाक हैं कि देखकर आप दंग रह जाएंगे, और सोचने लगेंगे कि क्या फिल्म में जो दिखाया गया है, वो सिर्फ मनोरंजन है, या हकीकत भी हो सकती है। अगर आप एक ऐसी हॉरर फिल्म देखने की हिम्मत रखते हैं जो आपको डराए भी और सोचने पर मजबूर भी करे, तो 'शैतान' आपके लिए ही है।
बता दें कि 2 घंटे 12 मिनट की 'शैतान' एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आर माधवन एक तांत्रिक के रोल में हैं। ये तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जवान लड़कियों को अपने वश में कर लेता है। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में वशीकरण से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा या ताबीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है। 'शैतान', गुजराती फिल्म 'वश' की रीमेक है, लेकिन ये आपके लिए नया हो सकता है।
बता दें कि फिल्म की कहानी कबीर नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। कबीर अपनी दसवीं क्लास में पढ़ रही बेटी जानवी, अपने छोटे बेटे ध्रुव और पत्नी ज्योति के साथ छुट्टी मनाने फार्महाउस जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात वनराज नाम के एक अजनबी से होती है, जो काला जादू करके कबीर की बेटी जानवी को अपने वश में कर लेता है। इसके बाद वनराज उनके फार्महाउस भी पहुंच जाता है और जानवी से अजीबो-गरीब हरकतें करवाता है। इस फिल्म को देख कर आप शॉक्ड होने जाएंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इनका वशीकरण किस हद तक आपको हैरान कर सकता है।
अब सवाल ये है कि क्या कबीर अपनी बेटी को इस शैतानी जादू से बचा पाएगा? क्या वनराज अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। 'शैतान' एक रोमांचक फिल्म है, जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई काला जादू जैसी कोई चीज होती है? आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है।