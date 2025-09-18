एक ऐसी कहानी, जो कर देगी हैरान-परेशान! 2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म में है वशीकरण और डर का डबलडोज

बता दें कि फिल्म की कहानी कबीर नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। कबीर अपनी दसवीं क्लास में पढ़ रही बेटी जानवी, अपने छोटे बेटे ध्रुव और पत्नी ज्योति के साथ छुट्टी मनाने फार्महाउस जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात वनराज नाम के एक अजनबी से होती है, जो काला जादू करके कबीर की बेटी जानवी को अपने वश में कर लेता है। इसके बाद वनराज उनके फार्महाउस भी पहुंच जाता है और जानवी से अजीबो-गरीब हरकतें करवाता है। इस फिल्म को देख कर आप शॉक्ड होने जाएंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इनका वशीकरण किस हद तक आपको हैरान कर सकता है।