अस्पताल ने मुसलमानों का इलाज करने से किया मना, इस एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

देशभर में इन दिनों कोरोना वायरस का आतंक छाया हुआ है। लॉकडाउन के चलते सभी अपने घरों में बंद है औ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। मौजूदा हालात को देखते हुए कई प्रकार के मैसेसेज का आदान—प्रदान हो रहे है। इसमें सांप्रदायिक बातों को बल दिया जा रहा है। हाल ही एक अस्पताल के विज्ञापन का मामला सामने आया है। इसमें एक खास वर्ग का इलाज ना करने की बात कही गई।

This is illegal.

Against the oath of Hippocrates.

This is how apartheid was born. https://t.co/uQyLuNKCye