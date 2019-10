हॉउसफुल 4 के सेट पर अक्षय और बॉबी का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल, अक्षय ने किया ये कमेंट

नई दिल्ली। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल ४ दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है । फिल्म का प्रमोशन ज़ोरो से चल रहा है । बड़ी स्टारकास्ट के साथ दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं । तो वहीं फिल्म के गाने एक के बाद एक रिलीज़ हो रहे हैं । अब हाउसफुल ४ के सेट से अक्षय कुमार और बॉबी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे रितेश देशमुख ने शेयर किया है।

दरअसल रितेश देशमुख ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें अक्षय कुमार और बॉबी देओल सोते हुए नज़र आ रहे हैं । रितेश ने ये वीडियो चुपके से बना लिया । जब रितेश देशमुख ये वीडियो बना रहे थे तब उनके साथ चंकी पांडे भी मौजूद थे । सोशल मीडिया पर शेयर करते ही रितेश का ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है । लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं ।

What happens on set, clearly doesn’t stay on set 😴😬😂 pic.twitter.com/9LWnHr3CWy