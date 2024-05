Hrithik Roshan के साथ फिर से नजर आएंगी अमीषा पटेल? फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ के सिक्वल को लेकर कही बड़ी बात

फिल्म के सिक्वल को लेकर अमीषा ने कही ये बात अमीषा (Amisha Patel) ने अपने इंस्टाग्राम पर Ask Me Something सेशन शुरू किया था। इसमें एक यूजर ने अमीषा से सवाल किया कि ‘कहो ना प्यार है’ (Kaho na Pyaar Hai) का सीक्वल आएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए अमीषा ने कहा कि ‘कहो ना प्यार है’ उस समय आने के लिए तैयारी होगी जब इसको 60 करोड़ से अधिक की ओपनिंग मिलेगी।’

फिल्म कहो न प्यार है को मिली थी अलग पहचान साल 2000 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपना जलवा दिखाया था। 10 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ की कमाई की थी। बता दें कि ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बता दें कि इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को न सिर्फ बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवॉर्ड मिला,बल्कि उन्होंने फीचर फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता।