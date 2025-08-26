Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

182 दिनों में बना था Krrish फिल्म का मुखौटा, आखिर क्यों था इतना स्पेशल, 5 पॉइंट में जानें

Hrithik Roshan Krrish Mask:: फिल्म 'कृष' में ऋतिक रोशन ने जो मास्क पहना था वह कोई मामूली मास्क नहीं था। उसे बनाने में लगभग 6 महीने लगे थे और उसका रखरखाव, सेट पर मौजूद स्टार्स से भी ज्यादा मायने रखता था। आइये इन 5 पॉइंट में जानें उसकी खासियत…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 26, 2025

Hrithik Roshan Flim Krrish Mask was made in 182 days
ऋतिक रोशन की कृष 4 की फोटो एक्स से ली गई है

Hrithik Roshan Krrish Mask: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म कृष लोगों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के लगभग 3 भाग आ चुके हैं और अब फैंस उनके चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन शानदार तरीके से चल रहा है और शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने ‘कृष’ से जुड़े दिलचस्प राज खोले हैं आइये 5 पॉइंट में जानें सब कुछ…

फराह खान के व्लॉग में हुआ खुलासा (Hrithik Roshan Krrish Mask)

बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने व्लॉग में राकेश रोशन के खंडाला वाले घर का दौरा किया है। इस दौरान फराह ने राकेश रोशन से पूछा कि ‘कृष’ का आइकॉनिक मुखौटा डिजाइन करने में कितना समय लगा था? इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश रोशन ने बताया, “मास्क को बनाने में हमें लगभग छह महीने यानी 182 दिन लग गए थे।" आइये कृष के मास्क के बारे में 5 दिलचस्प बातें और जानते हैं। क्यों था ये इतना खास…

ये भी पढ़ें

Reginald Carroll Dies: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन की गोली मारकर हत्या, टीवी पर भी कर चुके थे काम
हॉलीवुड
Standup Comedian Reginald Carroll shot dead in mississippi

1. मास्क और कपड़े बनने में लगे थे 6 महीने

राकेश रोशन ने बताया कि जब कृष का मास्क बनने की बात हुई तो टीम ने अलग-अलग डिजाइनों पर कई महीनों तक काम किया था, जिससे ऋतिक के चेहरे के लिए सबसे सही मास्क बनाया जा सके। सिर्फ मास्क ही नहीं, बल्कि फिल्म के पूरे कॉस्ट्यूम को तैयार करने में भी 6 महीने का समय लगा था।

2. मोम से बना था मास्क

फिल्म कृष में ऋतिक रोशन कि कृष का पहला मास्क मोम (Wax) से बना था। इसी वजह से यह काफी हल्का और लचीला था, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई थी।

3. गर्मी से पिघल जाता था मास्क

कृष की शूटिंग के दौरान जब ऋतिक 3-4 घंटे तक मास्क पहनते थे, तो शरीर की गर्मी और सेट की लाइट्स की वजह से उसकी मोम पिघलने लगती थी। इस वजह से बार-बार मास्क बदलना पड़ता था, जिससे शूटिंग में काफी दिक्कत आती थी।

4. स्पेशल AC बस

मास्क को पिघलने से बचाने के लिए राकेश रोशन ने एक खास उपाय निकाला था। उन्होंने एक स्पेशल AC बस मंगवाई थी, जिसका AC 24 घंटे ऑन रहता था। ऋतिक मास्क पहनने से पहले उस ठंडी बस में जाते थे और मास्क को भी वहीं रखा जाता था ताकि उसे पिघलने से बचाया जा सके।

5. VFX से होगी टक्कर

‘कृष 4’ को हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्मों की तरह बनाने की योजना है। राकेश रोशन ने बताया कि इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कमाल के वीएफएक्स (VFX) सीन होंगे। फिल्म की कहानी को भी हॉलीवुड लेवल पर ले जाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है।

बता दें, कृष 4 की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली है और इस बार ऋतिक रोशन खुद इसे डायरेक्ट करेंगे, जो बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म होगी। अब उनके फैंस इस खबर के बाद से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। 

ये भी पढ़ें

Joy Banerjee Dies: फेमस एक्टर और नेता का निधन, सांस लेने में हो रही थी परेशानी
बॉलीवुड
Joy Banerjee Dies

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 01:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 182 दिनों में बना था Krrish फिल्म का मुखौटा, आखिर क्यों था इतना स्पेशल, 5 पॉइंट में जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.