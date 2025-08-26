182 दिनों में बना था Krrish फिल्म का मुखौटा, आखिर क्यों था इतना स्पेशल, 5 पॉइंट में जानें

बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने व्लॉग में राकेश रोशन के खंडाला वाले घर का दौरा किया है। इस दौरान फराह ने राकेश रोशन से पूछा कि ‘कृष’ का आइकॉनिक मुखौटा डिजाइन करने में कितना समय लगा था? इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश रोशन ने बताया, “मास्क को बनाने में हमें लगभग छह महीने यानी 182 दिन लग गए थे।" आइये कृष के मास्क के बारे में 5 दिलचस्प बातें और जानते हैं। क्यों था ये इतना खास…