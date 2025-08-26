182 दिनों में बना था Krrish फिल्म का मुखौटा, आखिर क्यों था इतना स्पेशल, 5 पॉइंट में जानें

Hrithik Roshan Krrish Mask: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म कृष लोगों को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के लगभग 3 भाग आ चुके हैं और अब फैंस उनके चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन शानदार तरीके से चल रहा है और शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने ‘कृष’ से जुड़े दिलचस्प राज खोले हैं आइये 5 पॉइंट में जानें सब कुछ…
बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने व्लॉग में राकेश रोशन के खंडाला वाले घर का दौरा किया है। इस दौरान फराह ने राकेश रोशन से पूछा कि ‘कृष’ का आइकॉनिक मुखौटा डिजाइन करने में कितना समय लगा था? इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश रोशन ने बताया, “मास्क को बनाने में हमें लगभग छह महीने यानी 182 दिन लग गए थे।" आइये कृष के मास्क के बारे में 5 दिलचस्प बातें और जानते हैं। क्यों था ये इतना खास…
1. मास्क और कपड़े बनने में लगे थे 6 महीने
राकेश रोशन ने बताया कि जब कृष का मास्क बनने की बात हुई तो टीम ने अलग-अलग डिजाइनों पर कई महीनों तक काम किया था, जिससे ऋतिक के चेहरे के लिए सबसे सही मास्क बनाया जा सके। सिर्फ मास्क ही नहीं, बल्कि फिल्म के पूरे कॉस्ट्यूम को तैयार करने में भी 6 महीने का समय लगा था।
2. मोम से बना था मास्क
फिल्म कृष में ऋतिक रोशन कि कृष का पहला मास्क मोम (Wax) से बना था। इसी वजह से यह काफी हल्का और लचीला था, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई थी।
3. गर्मी से पिघल जाता था मास्क
कृष की शूटिंग के दौरान जब ऋतिक 3-4 घंटे तक मास्क पहनते थे, तो शरीर की गर्मी और सेट की लाइट्स की वजह से उसकी मोम पिघलने लगती थी। इस वजह से बार-बार मास्क बदलना पड़ता था, जिससे शूटिंग में काफी दिक्कत आती थी।
4. स्पेशल AC बस
मास्क को पिघलने से बचाने के लिए राकेश रोशन ने एक खास उपाय निकाला था। उन्होंने एक स्पेशल AC बस मंगवाई थी, जिसका AC 24 घंटे ऑन रहता था। ऋतिक मास्क पहनने से पहले उस ठंडी बस में जाते थे और मास्क को भी वहीं रखा जाता था ताकि उसे पिघलने से बचाया जा सके।
5. VFX से होगी टक्कर
‘कृष 4’ को हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्मों की तरह बनाने की योजना है। राकेश रोशन ने बताया कि इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कमाल के वीएफएक्स (VFX) सीन होंगे। फिल्म की कहानी को भी हॉलीवुड लेवल पर ले जाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है।
बता दें, कृष 4 की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली है और इस बार ऋतिक रोशन खुद इसे डायरेक्ट करेंगे, जो बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म होगी। अब उनके फैंस इस खबर के बाद से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।