फिटनेट में ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन देती हैं उन्हें कड़ी टक्कर, 66 की उम्र में करती हैं हार्डकोर वर्कआउट

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं। ऋतिक ने कई शानदार फिल्मों में कआ ऑइकॉनिक किरदार निभाए हैं। एक्टिंग के साथ-साथ अभिनेता अपनी फिट बॉडी, डांस और स्टंट की वजह से भी खूब छाए रहते हैं। ऋतिक रोशन कई युवाओं की प्रेरणा हैं। लेकिन आज ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिटनेस के मामले में ऋतिक की मां पिंकी रोशन उन्हें कड़ी टक्कर देती हैं। चलिए ऋतिक और उनकी मां के बारें में आपको दिलचस्प बातें बतातें हैं।

ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन देती हैं कड़ी टक्कर

पिंकी रोशन बेटे ऋतिक रोशन से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपडेट हैं। साथ ही वो अपने बेटे से ज्यादा है डेयरिंग हैं। 66 साल की उम्र में भी पिंकी रोशन खूब एक्टिव रहती हैं। फिर चाहे उनका हार्ड कोर वर्कआउट की ही क्यों ना हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पिंकी रोशन कई लोगों को प्रेरित करती हैं। पिंकी रोशन के वर्कआउट की बात करें तो पिंकी रोशन आसानी से प्लैंक्स, स्वीमिं, और बॉक्सिंग कर लेती हैं। यही नहीं वो योग के हर आसन को बखूबी करती हैं।

पिंकी रोशन ने रखें हैं अलग-अलग कोच

66 साल की पिंकी बेशक फिल्मी दुनिया से दूर रही हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी किसी अभिनेत्री से कम नहीं जीती है। फिटनेस को लेकर पिंकी रोशन इतनी क्रेजी हैं कि उन्होंने खुद के लिए अलग-अलग कोच भी रखें हुए हैं। जो एक्सरसाइज करते हुए उनकी मदद करते हैं। साथ ही कोच की मदद से पिंकी रोशन बड़ी ही आसानी से सारी एक्सरसाइज कर लेती हैं।

Grandmoms r remembered for their love, serving phulka’s with extra ghee to grandkids at 8pm. I am 64 n hit d gym at 8am every morn. I want to b remembered 4 my drive to inspire grandkids by aspiring to b the best version of myself!They also love my phulkas.#HumFitTohIndiaFit pic.twitter.com/j7wcN3u789