डब्बू रतनानी कैलेंडर के लिए ऋतिक रोशन ने करवाया शर्टलेस फोटोशूट, दिए हॉट पोज तस्वीरें हुई वायरल!

नई दिल्ली। डब्बू रतनानी के कैलेंडर का हर सेलेब्स को हर साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है और इस कैलेंडर में हर स्टार्स को भरपूर बोल्ड सीन देने का मौका मिलता है। जिसे फैंस देखना काफी पसंद करते हैं। अभी हाल ही में हुए फोटोशूट में ऋतिक रोशन ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं।

लोगों के दिलों में राज करने वाले ऋतिक रोशन फिल्मों में अक्सर अपने चार्म और हैंडसम लुक से फैंस के दिलों को जीता करते हैं। लेकिन अब उन्होने हॉट तस्वीरों से सभी को हैरान कर दिया है।

डब्बू रतनानी कैलेंडर 2021 के लिए ऋतिक रोशन ने कई हॉट पोज दिए है जिनमें से उनका शर्टलेस अवतार सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऋतिक रोशन का ये शर्टलेस लुक फैंस को खूब पसंद आया साथ ही उनके सेलेब दोस्तों ने भी रिएक्ट किया। फिलहाल ऋतिक रोशन का डब्बू रतनानी द्वारा शूट फोटो खूब वायरल हो रहा है।

The past is done .

Let’s see what the future brings. #15YearsOfKrrish #Krrish4 pic.twitter.com/xbp5QzwObF