सालों बाद छलका ऋतिक रोशन का दर्द, कहा - मैं स्टारडम का बोझ उठा रहा हूं

सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपने करियर और स्टारडम पर खुलकर बात की है। फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बतौर एक्टर डेब्यू करने के बाद ऋतिक रोशन रातोंरात स्टार बना और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। उन्होंने खुलासा किया है कि जब एक एक्टर के रूप में उनकी तारीफ होती है तो उन्हें अच्छा लगाता है, लेकिन स्टार होने के नाते लोगों की उम्मीदें एक बोझ की तरह लगती हैं।

Hrithik Roshan says stardom is a ‘burden’ that he carries: ‘It’s been given to me’