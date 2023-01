ऋतिक रोशन के बच्चों संग वेकेशन से लौंटी सबा आजाद, इस अंदाज में दिखीं एक्टर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड

Hrithik Roshan-Saba Azad Video : ऋतिक रोशन और सबा आजाद पिछले दिनों यूरोप में वेकेशन मनाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान एक्टर के दोनों बेटे भी साथ गए थे। अब ऋतिक रोशन वेकेशन से वापस लौट चुके हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां उनके साथ सबा आजाद और एक्टर के बच्चे दिखे।

Hrithik Roshan with his son and Saba Azad return from Europe Vacation