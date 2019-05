लीला का ट्रेलर आउट: दमदार रोल में नजर आईं हुमा कुरैशी

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘लीला’ को लेकर काफी चर्चा में है। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फेम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की 'लीला' का हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया है। हुमा इस सीरीज में शालिनी नाम की एक लड़की की किरदार निभा रही हैं, जिसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक मां की बेटी खो जाती है और उसकी तलाश में दर दर भटक रही है।

ट्रेलर के शुरुआती सीन में दिखाया गया है कि हुमा अपने पति और बेटी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें अगवा कर लेते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है और फिर शुरू होती है एक मां की तलाश.. जो अपनी बेटी को ढूढने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है।

Welcome to the world of Unnati. Are you pure? #Leila, premieres 14th June. pic.twitter.com/Fuk0egvxrF