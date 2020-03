13 साल छोटे यंग अभिनेता संग इश्क लगाएंगी शिल्पा शेट्टी, 'हंगामा 2' के नए पोस्टर दिखा लव एंगल

बॉलीवुड की खूससूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी लंबे समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। 44 वर्षीय शिल्पा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'हंगामा-2' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में इस अपकमिंग फिल्म का नया पोस्टर रिलीज सामने आया है। इस पोस्टर में फिल्म की पूरी कास्ट एकसाथ नजर आ रही है। 'हंगामा 2' साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'हंगामा' का सीक्वल है।

'हंगामा-2' के पोस्टर में शिल्पा शेट्टी के साथ परेश रावल, मिजान जाफरी और प्रनीता सुभाष नजर आ रहे है। इस बोल्ड लुक में शिल्पा कॉफी पीते हुए काफी खूबसूरत दिख रही हैं। उनके सामने टैबल पर बैठे 31 वर्षीय मिजान जाफरी नजर आ रहे है। प्रनीता सुभाष जहां मिजान को देख रही हैं तो परेश रावल टेबल के नीचे दिख रहे हैं। परेश ने अपने हाथ में इंजेक्शन ले रखा है।

#PareshRawal, #ShilpaShettyKundra, #MeezaanJafri and #PranithaSubhash... New poster of #Hungama2... Directed by Priyadarshan... Produced by Ratan Jain, Ganesh Jain, Chetan R Jain and Armaan Ventures. pic.twitter.com/Y3DPdqFNzh