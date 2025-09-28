Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज, सिर्फ मैदान पर नहीं, OTT पर भी जगा देशभक्ति का जज्बा

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक इमोशन है। जो मैदान पर खिलाड़ियों का जोर और दर्शकों का शोर, दोनों मिलकर देशभक्ति का ऐसा माहौल बनाता हैं जो हर किसी को रोमांचित कर देता है। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारें में बताने वाले है, जिसे देखकर देशभक्ति का जज्बा आपके मन में जाग उठेगा…

3 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 28, 2025

IND vs PAK: क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज, सिर्फ मैदान पर नहीं, OTT पर भी जगा देशभक्ति का जज्बा

क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज (सोर्स: X)

IND vs PAK: आज एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला है। इस रोमांचक मैच पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर जब भी ये 2 टीमें आमने-सामने होती हैं, तो उत्साह चरम पर होता है। बॉलीवुड भी इस दीवानगी से अछूता नहीं रहा है।

कई फिल्मों में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों के शानदार सीन दिखाए गए हैं। तो आइए आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिनमें क्रिकेट के इस जुनून की झलक देखने को मिली, और जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं…

एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी (MS Dhoni: The Untold Story)
कहां देखें- Jio Hotstar

एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी ( सोर्स: X)

दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कहानी को दिखाया गया है। इसके साथ ही इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच को भी दिखाया गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आया था। सुशांत ने धोनी के किरदार को जीवंत कर दिया था, वहीं, फिल्म में कियारा आडवाणी ने साक्षी धोनी की भूमिका निभाई थी।

प्यार का पंचनामा 2 (Pyaar Ka Punchnama 2)
कहां देखें-Netflix

प्यार का पंचनामा 2(सोर्स; X)

कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म युवाओं के बीच काफी फेमस है। फिल्म के एक सीन में तीनों दोस्त घर में बैठकर भारत और पाकिस्तान के मैच का आनंद लेते हुए दिखाए गए हैं।

कभी खुशी कभी गम (Kabhi Khushi Kabhi Gham)
कहां देखें-Prime Video

कभी खुशी कभी गम (सोर्स: X)

शाहरुख खान और काजोल की ये फैमिली ड्रामा फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। फिल्म में एक सीन है जिसमें भारत-पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत पर काजोल खुशी से झूम उठती हैं और नाचने लगती हैं। ये दृश्य वास्तविक जीवन में भी भारत की जीत के जश्न को दर्शाता है।

बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan)
कहां देखें- Jio Hotstar

बजरंगी भाईजान(सोर्स: X)

बजरंगी भाईजान फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर की इस फिल्म में भारत-पाकिस्तान के मैच की एक झलक देखने को मिलती है। फिल्म में एक परिवार मैच देख रहा होता है, तभी उन्हें पता चलता है कि मुन्नी नाम की बच्ची पाकिस्तानी है। इस फिल्म की कहानी बहुत मजेदार है।

केदारनाथ (Kedarnath)
कहां देखें- Zee5

केदारनाथ फिल्म ( सोर्स: X)

सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म 'केदारनाथ' में भी भारत-पाकिस्तान के मैच का सीन है। इस फिल्म में सारा और सुशांत की पहली मुलाकात भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान ही होती है, जहां दोनों मिलकर भारत की जीत का जश्न मनाते हैं।

दरअसल, आज भारत-पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले से पहले, क्यों न इन फिल्मों को देखकर क्रिकेट के उत्साह को और बढ़ाया जाए? OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्में आसानी से उपलब्ध हैं, तो तैयार हो जाइए बिंज वॉचिंग के लिए।

