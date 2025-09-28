IND vs PAK: क्रिकेट और इमोशन का डबल डोज, सिर्फ मैदान पर नहीं, OTT पर भी जगा देशभक्ति का जज्बा

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक इमोशन है। जो मैदान पर खिलाड़ियों का जोर और दर्शकों का शोर, दोनों मिलकर देशभक्ति का ऐसा माहौल बनाता हैं जो हर किसी को रोमांचित कर देता है। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारें में बताने वाले है, जिसे देखकर देशभक्ति का जज्बा आपके मन में जाग उठेगा… 3 min read