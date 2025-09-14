India-Pak Match पर रवीना टंडन का बड़ा बयान, बोलीं-पाकिस्तान के खिलाफ मैच में…

India-Pak Match: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच आज यानी रविवार 14 सितंबर की शाम को शुरू हो चुका है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच दुबई में खेला जा रहा है। जहां एक तरफ इस मैच को लेकर फैंस में उत्साह है, वहीं इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। दरअसल, इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मैच का बहिष्कार करने की मांग की थी। अब जब मैच शुरू हो चुका है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी इस रेस में शामिल हो गई हैं और उन्होंने सभी से एक अपील की है।
रवीना टंडन बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी बात को बेबाकी से दुनिया के सामने रखती हैं। इस बार भी यही हुआ है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने टीम इंडिया से इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया मैच जीतने के बाद आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दें। एक्ट्रेस ने लिखा, "तो ठीक है, मैच शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम काली पट्टी पहनकर खेलेगी और जीत हासिल करने से पहले घुटने टेकेगी।"
रवीना टंडन ने आगे लिखा, "उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी। शहीदों के लिए एक मिनट का मौन और फिर जीत का जश्न मनाएं।" उन्होंने BCCI के एक समाचार लेख को भी री-शेयर किया, जिसमें मैच का बहिष्कार न करने के कारणों का जिक्र था। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। कोई मैच से खुश हैं तो कई अभी भी नाराज हैं।
इस मामले पर सिर्फ रवीना टंडन ही नहीं, बल्कि कई कलाकारों ने अपनी राय रखी है। क्रिकेटर केएल राहुल के ससुर और एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह फैसला हमें खुद लेना होगा। यह बीसीसीआई के हाथ में नहीं है।"
वहीं, अभिनेता जायद खान से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, "क्यों नहीं यार, खेल तो खेल है, जो भी संबंध बनते हैं, बनने दो।" एक्ट्रेस साई दुर्गा तेज ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जताते हुए कहा, "भारत जीतेगा, यार। इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ध्यान और मेरी प्रार्थनाएं भारत की जीत पर हैं।"