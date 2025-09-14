Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

India-Pak Match पर रवीना टंडन का बड़ा बयान, बोलीं-पाकिस्तान के खिलाफ मैच में…

Raveena Tandon React India-Pak Match: भारत-पाक के बीच एशिया कप मैच 2025 खेला जाना है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। अब रवीना टंडन ने जो कहा है वह वायरल हो गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 14, 2025

Raveena Tandon React on India-Pak Match
रवीना टंडन की एक्स से ली गई तस्वीर

India-Pak Match: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच आज यानी रविवार 14 सितंबर की शाम को शुरू हो चुका है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच दुबई में खेला जा रहा है। जहां एक तरफ इस मैच को लेकर फैंस में उत्साह है, वहीं इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। दरअसल, इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मैच का बहिष्कार करने की मांग की थी। अब जब मैच शुरू हो चुका है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी इस रेस में शामिल हो गई हैं और उन्होंने सभी से एक अपील की है।

रवीना टंडन ने किया भारत-पाक मैच को लेकर पोस्ट (Raveena Tandon React India-Pak Match)

रवीना टंडन बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी बात को बेबाकी से दुनिया के सामने रखती हैं। इस बार भी यही हुआ है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने टीम इंडिया से इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया मैच जीतने के बाद आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दें। एक्ट्रेस ने लिखा, "तो ठीक है, मैच शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम काली पट्टी पहनकर खेलेगी और जीत हासिल करने से पहले घुटने टेकेगी।"

ये भी पढ़ें

4 मिनट 59 सेकंड का वो गाना जिसे छुप-छुपकर देखते थे लोग, बच्चों से लेकर युवा भी हो गए थे कायल
बॉलीवुड
आशिक बनाया आपने गाना का एक सीन

रवीना टंडन ने BCCI के लेख को किया री-शेयर (India-Pak Match)

रवीना टंडन ने आगे लिखा, "उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी। शहीदों के लिए एक मिनट का मौन और फिर जीत का जश्न मनाएं।" उन्होंने BCCI के एक समाचार लेख को भी री-शेयर किया, जिसमें मैच का बहिष्कार न करने के कारणों का जिक्र था। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। कोई मैच से खुश हैं तो कई अभी भी नाराज हैं।

सुशील शेट्टी ने भी किया पोस्ट (Suniel Shetty on India-Pak Match)

इस मामले पर सिर्फ रवीना टंडन ही नहीं, बल्कि कई कलाकारों ने अपनी राय रखी है। क्रिकेटर केएल राहुल के ससुर और एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह फैसला हमें खुद लेना होगा। यह बीसीसीआई के हाथ में नहीं है।"

वहीं, अभिनेता जायद खान से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, "क्यों नहीं यार, खेल तो खेल है, जो भी संबंध बनते हैं, बनने दो।" एक्ट्रेस साई दुर्गा तेज ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जताते हुए कहा, "भारत जीतेगा, यार। इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ध्यान और मेरी प्रार्थनाएं भारत की जीत पर हैं।"

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

14 Sept 2025 08:35 pm

Published on:

14 Sept 2025 08:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / India-Pak Match पर रवीना टंडन का बड़ा बयान, बोलीं-पाकिस्तान के खिलाफ मैच में…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.