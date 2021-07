क्या प्रेग्नेंट हैं सोनम कपूर? मुंबई लौटते समय पहनी ओवरसाइट जैकेट

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर कोविड महामारी के दौरान लंदन में अपने पति आंनद आहूजा के साथ थीं। वहां से वह हाल ही में मुंबई लौटी हैं। एयरपोर्ट पर सोनम के पिता अनिल कपूर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। इस दौरान एक्ट्रेस ने ओवरसाइज जैकेट पहन रखी थी। सोनम की ड्रेस की वजह से सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने के कयास लगाने लगे।

'क्या वह प्रेग्नेंट है?'

सोनम कपूर जब एयरपोर्ट से लौंटी, तो उन्हें फोटोग्राफर्स ने स्पॉट किया। इस दौरान सोनम ने ब्ल्यू कलर की ओवरसाइज जैकेट पहनी थी। इस जैकेट के चलते लोगों ने उनके प्रेग्नेंट होने की बात कही। एक यजूर ने कमेंट करते हुए लिखा,'क्या वह प्रेग्नेंट है?' दूसरे यूजर ने लिखा,'ऐसा लगता है वह प्रेग्नेंट है। एक ट्रोलर ने लिखा,'लगता है केबिन क्रू के कपड़े उधार ले लिए।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,'अगर हम ऐसे कपड़े पहन लेते, इनकी मूवीज हमें बहनजी टाइप किरदार बताते, लेकिन जब ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो ये फैशन स्टेटमेंट बन जाता है।' एक अन्य यूजर ने सोनम के कपड़ों पर कमेंट करते हुए कहा,'सोनम में जीरो फैशन सेंस है, वह स्वघोषित फैशन आइकन है।' एक और यूजर ने लिखा,'उन्होंने क्या पहन रखा है? ये कौनसा फैशन है?' एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा,'ये क्या बेवकूफी वाली ड्रेस है और उन्हें लगता है कि वे फैशन आइकन हैं।'

इमोशनल हो गईं सोनम

सोनम करीब एक साल बाद मुंबई लौटी हैं। उन्हें लेेने के लिए पापा अनिल कपूर एयरपोर्ट गए। पापा को देखकर सोनम इमोशनल हो गईं। उन्हें देखकर रोने लगीं। इस पर अनिल कपूर ने उन्हें चुप कराया और घर की ओर रवाना हो गए। इस दौरान अनिल कपूर ने कैजुअल लुक में नजर आए। वहीं, सोनम ने प्रिंटेड स्कर्ट और बलू जैकेट पहनी थी। दोनों ने कोविड नियमों के अनुसार, मास्क लगाया हुआ था।

#sonamkapoor returns to India after more than a year. She had left with hubby #anandahuja and they have been in London due to to Covid-19. Father #anilkapoor comes to pick her up at the Mumbai airport. pic.twitter.com/qnMiJxPfHA