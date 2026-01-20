वीडियो ने इंटरनेट का पारा किया हाई! कौन है ये एक्टर जिसने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ?

Madhuri Dixit-Jackie Shroff: 90 के दशक की स्वर्णिम यादों को फिर से जिंदा कर देने वाला एक दिल छू लेने वाला पल हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ का बेहद प्यारा रीयूनियन सामने आया। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सेट पर एक साथ पहुंचे ये दोनों सितारे जैसे ही कैमरे के सामने आए, फैंस का दिल धड़कने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस मोमेंट ने, जब जैकी दादा ने अपनी पहचान वाले जेंटलमैन स्टाइल में माधुरी का हाथ झुककर चूम लिया।