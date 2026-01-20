20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

वीडियो ने इंटरनेट का पारा किया हाई! कौन है ये एक्टर जिसने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ?

Madhuri Dixit-Jackie Shroff Viral Moment: मशहूर अभिनेता ने माधुरी दीक्षित का हाथ चूमकर दिल पिघला दिया… कभी एक्ट्रेस पर लट्टू था ये फेमस एक्टर?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 20, 2026

Madhuri Dixit

माधुरी दीक्षित (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Madhuri Dixit-Jackie Shroff: 90 के दशक की स्वर्णिम यादों को फिर से जिंदा कर देने वाला एक दिल छू लेने वाला पल हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ का बेहद प्यारा रीयूनियन सामने आया। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सेट पर एक साथ पहुंचे ये दोनों सितारे जैसे ही कैमरे के सामने आए, फैंस का दिल धड़कने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस मोमेंट ने, जब जैकी दादा ने अपनी पहचान वाले जेंटलमैन स्टाइल में माधुरी का हाथ झुककर चूम लिया।

उनका यह अंदाज देखते ही इंटरनेट का तापमान बढ़ गया और फैंस पुरानी यादों के सफर में खो गए। 90 के दशक में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बनाया था, अब दोबारा साथ देखकर लोगों की नॉस्टैल्जिया और बढ़ गई। इस वायरल फोटो ने साबित कर दिया कि स्टारडम बदल सकता है, लेकिन असली स्टार्स का एटीट्यूड नहीं!

माधुरी दीक्षित ने लूटी महफिल

वीडियो में माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने ब्लैक ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस पहनी हुई है, जिस पर रेड फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। उनके लुक को क्लासिक ब्लैक हील्स और सिंपल ज्वेलरी ने और भी एलीगेंट बना दिया। दूसरी तरफ, जैकी श्रॉफ हमेशा की तरह अपनी कूल स्टाइल में दिखे। उन्होंने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसे एक जैकेट के साथ लेयर किया गया था। जैकेट की कफ पर हल्की डिजाइन भी थी, जो उनके सिग्नेचर लुक से मैच करती दिखी।

वीडियो में जैकी को जेंटलमैन स्टाइल में माधुरी का हाथ चूमते हुए भी देखा गया। इसके बाद दोनों ने सेट पर मौजूद कैमरों और पैपराजी के लिए साथ में पोज दिए और फैन्स को एक प्यारा रीयूनियन मोमेंट दे दिया।

दोनों ने मिलकर कई यादगार फिल्में दीं

जिन लोगों को नहीं पता, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘राम लखन’, ‘खलनायक’ और ‘100 डेज’, ‘प्रेम दीवाने’ शामिल है। कई पुराने इंटरव्यू में, जैकी को खुले तौर पर यह मानते हुए देखा गया था कि 1990 के दशक में माधुरी पर उनका बहुत बड़ा क्रश था।

बता दें 90 के दशक के अपने प्राइम टाइम में माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर से लेकर अनिल कपूर और कई दूसरे स्टार्स ने माधुरी के बहुत बड़े फ़ैन होने की बात कही है।

उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो, वह कई सुपरहिट फिल्मों जैसे ‘हम आपके हैं कौन..!’ ‘दिल’, ‘बेटा’, ‘अंजाम’ और ‘तेजाब’ का हिस्सा रही हैं। उनके डांस नंबर्स जैसे 'एक दो तीन', 'धक धक करने लगा', 'चने के खेत में', 'मेरा पिया घर आया' और 'चोली के पीछे' भी उतने ही मशहूर हैं।

ये भी पढ़ें

नए साल में… राजकुमार राव और पत्रलेखा की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, तस्वीरें इंटरनेट वायरल
बॉलीवुड
Rajkummar Rao-Patralekhaa Latest Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

20 Jan 2026 06:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वीडियो ने इंटरनेट का पारा किया हाई! कौन है ये एक्टर जिसने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तब्बू का ‘झूठा’ बयान फिर हुआ वायरल, जिसमें एक्ट्रेस ने की थी अपनी शादी को लेकर बात

Tabu Photos
बॉलीवुड

प्रियंका चोपड़ा की मां आखिर क्यों रहती हैं चिंतित? अब भी है इस बात का पछतावा…

Priyanka Chopra - Siddharth Chopra - Dr. Madhu Chopra
बॉलीवुड

मुस्लिम सुपरस्टार को बनाओ हिंदू…, धर्म को लेकर अजीब शर्त से टली फिल्म, निर्देशक का शॉकिंग खुलासा

Honey Trehan Shares Shocking Casting Experience
बॉलीवुड

जावेद अख्तर ने Border 2 के गाने बनाने से किया इनकार, रिलीज से पहले किया खुलासा

Javed Akhtar reveals he refused to write Border 2 songs said Make new songs and accept same level of work
बॉलीवुड

गुड न्यूज! फिर पिता बनेगा शाहरुख खान का ये करीबी निर्देशक, पत्नी संग तस्वीर के साथ प्रेग्नेंसी की अनाउंस

Atlee With Wife Announces Second Pregnancy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.