वीडियो ने इंटरनेट का पारा किया हाई! कौन है ये एक्टर जिसने चूमा माधुरी दीक्षित का हाथ?

माधुरी दीक्षित (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Madhuri Dixit-Jackie Shroff: 90 के दशक की स्वर्णिम यादों को फिर से जिंदा कर देने वाला एक दिल छू लेने वाला पल हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ का बेहद प्यारा रीयूनियन सामने आया। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सेट पर एक साथ पहुंचे ये दोनों सितारे जैसे ही कैमरे के सामने आए, फैंस का दिल धड़कने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस मोमेंट ने, जब जैकी दादा ने अपनी पहचान वाले जेंटलमैन स्टाइल में माधुरी का हाथ झुककर चूम लिया।
उनका यह अंदाज देखते ही इंटरनेट का तापमान बढ़ गया और फैंस पुरानी यादों के सफर में खो गए। 90 के दशक में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बनाया था, अब दोबारा साथ देखकर लोगों की नॉस्टैल्जिया और बढ़ गई। इस वायरल फोटो ने साबित कर दिया कि स्टारडम बदल सकता है, लेकिन असली स्टार्स का एटीट्यूड नहीं!
वीडियो में माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने ब्लैक ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस पहनी हुई है, जिस पर रेड फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। उनके लुक को क्लासिक ब्लैक हील्स और सिंपल ज्वेलरी ने और भी एलीगेंट बना दिया। दूसरी तरफ, जैकी श्रॉफ हमेशा की तरह अपनी कूल स्टाइल में दिखे। उन्होंने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसे एक जैकेट के साथ लेयर किया गया था। जैकेट की कफ पर हल्की डिजाइन भी थी, जो उनके सिग्नेचर लुक से मैच करती दिखी।
वीडियो में जैकी को जेंटलमैन स्टाइल में माधुरी का हाथ चूमते हुए भी देखा गया। इसके बाद दोनों ने सेट पर मौजूद कैमरों और पैपराजी के लिए साथ में पोज दिए और फैन्स को एक प्यारा रीयूनियन मोमेंट दे दिया।
जिन लोगों को नहीं पता, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘राम लखन’, ‘खलनायक’ और ‘100 डेज’, ‘प्रेम दीवाने’ शामिल है। कई पुराने इंटरव्यू में, जैकी को खुले तौर पर यह मानते हुए देखा गया था कि 1990 के दशक में माधुरी पर उनका बहुत बड़ा क्रश था।
बता दें 90 के दशक के अपने प्राइम टाइम में माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर से लेकर अनिल कपूर और कई दूसरे स्टार्स ने माधुरी के बहुत बड़े फ़ैन होने की बात कही है।
उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो, वह कई सुपरहिट फिल्मों जैसे ‘हम आपके हैं कौन..!’ ‘दिल’, ‘बेटा’, ‘अंजाम’ और ‘तेजाब’ का हिस्सा रही हैं। उनके डांस नंबर्स जैसे 'एक दो तीन', 'धक धक करने लगा', 'चने के खेत में', 'मेरा पिया घर आया' और 'चोली के पीछे' भी उतने ही मशहूर हैं।
