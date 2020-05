Mrs.Serial Killer नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज़, Jacqueline Fernandez की एक्टिंग देख चकराया लोगों का सिर

नई दिल्ली। कई दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ( Jacqueline fernandez ) की वेब सीरीज मिसेज सीरियल किलर ( Mrs. Serial Killer ) काफी चर्चा में थी। इस वेब सीरिज से जैकलीन डिजिटल डेब्यू ( Jacqueline Digital Debut ) भी कर रही थीं। जिसे लेकर वो काफी खुश भी नज़र आ रही थी। दर्शकों को भी इस सीरीज का काफी इंतजार था। डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ( Netflix ) पर 1 मई को फिल्म रिलीज़ हुई। वेब सीरीज को देखने के बाद ट्विटर पर लोग जमकर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। ट्रेलर में सीरीज में काफी संस्पेंस-थ्रीलर का जोरदार मेल दिखाया गया था। जिसे देख दर्शकों को सीरीज से काफी उम्मीदें जुड़ गई थी।

Can't keep calm, Mrs. Serial Killer is now streaming on Netflix!!! 🤩 pic.twitter.com/NwTHp5p0yS