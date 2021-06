राजस्थान की तपती गर्मी में जैकलीन को गुजारने पड़े दो दिन, वीडियो में देखें एक झलक

नई दिल्ली। फिल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज वीडियो सॉन्ग्स में भी अपनी अदाओं का जादू चलाती हुईं नज़र आ रही हैं। हाल ही में जैकलीन और रैपर बादशाह का लेटेस्ट वीडियो सॉन्ग पानी पानी रिलीज़ हुआ है। जिसे यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। गाने की शूटिंग राजस्थान में भीषण गर्मी में हुई थी। गाने की शूटिंग लगभग दो से तीन तक हुई थी। जहां गर्मी की वजह से जैकलीन के साथ-साथ पूरी कास्ट का बुरा हाल हो गाया था। गाने को लेकर एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है।

भीषण गर्मी में हुई गाने की शूटिंग

राजस्थान में हुई पानी-पानी सॉन्ग की शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जैकलीन ने बताया कि राजस्थानी रेगिस्तानी गर्मी में उन्होंने 2 दिन तक पानी-पानी की शूटिंग की। गर्मी बहुत थी लेकिन टीम ने इन मुश्किल पलों को भी काफी आसान बना दिया। जैकलीन ने अपनी पूरी टीम के लिए बहुत सारा प्यार भी दिया। जैकलीन-बादशाह के इस गाने को 8 जून को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था।

अब तक गाने को यूट्यूब पर 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। आपको बता दें बादशाह संग जैकलीन का ये दूसरा गाना है। इससे पहले बादशाह और जैकलीन का गेंदा फूल आया था। जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

