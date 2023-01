तेज़ाब के रीमेक में इस एक्ट्रेस संग रोमांस करते आएंगे रणवीर सिंह

1988 में रिलीज़ हुई फिल्म 'तेज़ाब' अपनी कहानी, शानदार प्रदर्शन और अच्छे संगीत के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म का रीमेक बनाने का प्लान किया जा रहा है और इस फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट किया जाएगा।

Janhvi Kapoor and Ranveer Singh to share screen space together in Tezaab remake