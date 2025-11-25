Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे अकेले… पेट पालने के लिए धोते थे लोगों की गाड़ियां, मेहनत के दम पर पंजाबी सिंगर-एक्टर ने बनाई पहचान

Jassi Gill: ऑस्ट्रेलिया में कार-वॉश से लेकर स्टार बनने तक, फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर जस्सी गिल ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। चलिए आपको बताते हैं, उन्होंने अपना करियर कैसे चमकाया?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 25, 2025

Punjabi singer Jassi Gill

फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर जस्सी गिल (इमेज सोर्स: गायक इंस्टाग्राम)

Jassi Gill Struggle: ‘संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती’, इस बात को फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर जस्सी गिल ने बखूबी साबित किया है। फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने चमकने से पहले अंधेरे दौर का सामना किया है। इन्हीं में से एक हैं पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल। आज जस्सी न सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में बड़ा नाम हैं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी आवाज और एक्टिंग से अलग पहचान बना चुके हैं। उनके गाने और अभिनय ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है।

जस्सी गिल ने लोगों के धोए कार

अपने करियर की शुरुआत में जस्सी गिल को ऑस्ट्रेलिया में गुजारा करने के लिए लोगों की कारें धोने का काम करना पड़ा था। यही संघर्ष उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया, जिसने उन्हें और मजबूत किया और सपनों की राह पर आगे बढ़ने का हौसला दिया।

जस्सी गिल का पहला बड़ा ब्रेक

26 नवंबर 1988 को पंजाब के खन्ना में जन्मे जस्सी गिल, आज लाखों दिलों की धड़कन हैं। उनका असली नाम जसदीप सिंह गिल है। बचपन से ही उन्हें संगीत का जुनून था। यही वजह थी कि कॉलेज में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के साथ-साथ म्यूजिक को भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में चुना।

कॉलेज के फेस्टिवल में जस्सी गाना गाते थे और अपनी आवाज से लोगों को हैरान कर देते थे। टैलेंट होने के बावजूद कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जस्सी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तीन साल तक लगातार मेहनत की, मौका मिलने का इंतजार किया और खुद को साबित करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार 2011 में उनकी जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम ‘बैचमेट’ रिलीज किया और इस एल्बम का गाना ‘चूड़ियां’ देखते ही देखते सुपरहिट हो गया। इसके बाद जस्सी ने ‘विग्रे शराबी’, ‘लांसर’, और ‘प्यार मेरा’ जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए, जिनसे वे हर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन आज जिस सफलता के शिखर पर जस्सी हैं, उसके पीछे की यह संघर्ष भरी कहानी ही उन्हें और खास बनाती है।

जस्सी गिल ने अपना पहला एल्बम बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में तीन महीने तक कारें धोकर पैसे जुटाए, वहां अपना खुद का पेट पाला। उसी मेहनत ने उन्हें म्यूजिक हिट्स, पंजाबी फिल्मों और बाद में बॉलीवुड तक पहुंचाया। आज ‘बापू जमींदार’ से लेकर ‘निकले करंट’ तक उनके गाने और उनका स्टाइल दुनियाभर में फैंस का दिल जीतता है।

ये भी पढ़ें

252 करोड़ ड्रग्स रैकेट में बड़ा एक्शन: सवालों के घेरे में एक्ट्रेस श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, पार्टी बॉय ओरी का कल है नंबर
बॉलीवुड
252 Crores Drug Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Nov 2025 08:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे अकेले… पेट पालने के लिए धोते थे लोगों की गाड़ियां, मेहनत के दम पर पंजाबी सिंगर-एक्टर ने बनाई पहचान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

Dharmendra had called pankaj dheer wife from icu after his death he expressed his condolences
बॉलीवुड

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!

Dharmendra Funeral Update
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर किया था खुलासा, लोगों को नहीं हुआ था यकीन

Sholay Movie Story
बॉलीवुड

‘मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली’, 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी

Pooja Bedi Divorce Statement
बॉलीवुड

252 करोड़ ड्रग्स रैकेट में बड़ा एक्शन: सवालों के घेरे में एक्ट्रेस श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, पार्टी बॉय ओरी का कल है नंबर

252 Crores Drug Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.