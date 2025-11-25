ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे अकेले… पेट पालने के लिए धोते थे लोगों की गाड़ियां, मेहनत के दम पर पंजाबी सिंगर-एक्टर ने बनाई पहचान

कॉलेज के फेस्टिवल में जस्सी गाना गाते थे और अपनी आवाज से लोगों को हैरान कर देते थे। टैलेंट होने के बावजूद कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जस्सी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तीन साल तक लगातार मेहनत की, मौका मिलने का इंतजार किया और खुद को साबित करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार 2011 में उनकी जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम ‘बैचमेट’ रिलीज किया और इस एल्बम का गाना ‘चूड़ियां’ देखते ही देखते सुपरहिट हो गया। इसके बाद जस्सी ने ‘विग्रे शराबी’, ‘लांसर’, और ‘प्यार मेरा’ जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए, जिनसे वे हर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन आज जिस सफलता के शिखर पर जस्सी हैं, उसके पीछे की यह संघर्ष भरी कहानी ही उन्हें और खास बनाती है।