ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे अकेले… पेट पालने के लिए धोते थे लोगों की गाड़ियां, मेहनत के दम पर पंजाबी सिंगर-एक्टर ने बनाई पहचान

फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर जस्सी गिल (इमेज सोर्स: गायक इंस्टाग्राम)
Jassi Gill Struggle: ‘संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती’, इस बात को फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर जस्सी गिल ने बखूबी साबित किया है। फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने चमकने से पहले अंधेरे दौर का सामना किया है। इन्हीं में से एक हैं पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल। आज जस्सी न सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में बड़ा नाम हैं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी आवाज और एक्टिंग से अलग पहचान बना चुके हैं। उनके गाने और अभिनय ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है।
अपने करियर की शुरुआत में जस्सी गिल को ऑस्ट्रेलिया में गुजारा करने के लिए लोगों की कारें धोने का काम करना पड़ा था। यही संघर्ष उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया, जिसने उन्हें और मजबूत किया और सपनों की राह पर आगे बढ़ने का हौसला दिया।
26 नवंबर 1988 को पंजाब के खन्ना में जन्मे जस्सी गिल, आज लाखों दिलों की धड़कन हैं। उनका असली नाम जसदीप सिंह गिल है। बचपन से ही उन्हें संगीत का जुनून था। यही वजह थी कि कॉलेज में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के साथ-साथ म्यूजिक को भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में चुना।
कॉलेज के फेस्टिवल में जस्सी गाना गाते थे और अपनी आवाज से लोगों को हैरान कर देते थे। टैलेंट होने के बावजूद कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जस्सी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तीन साल तक लगातार मेहनत की, मौका मिलने का इंतजार किया और खुद को साबित करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार 2011 में उनकी जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम ‘बैचमेट’ रिलीज किया और इस एल्बम का गाना ‘चूड़ियां’ देखते ही देखते सुपरहिट हो गया। इसके बाद जस्सी ने ‘विग्रे शराबी’, ‘लांसर’, और ‘प्यार मेरा’ जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए, जिनसे वे हर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन आज जिस सफलता के शिखर पर जस्सी हैं, उसके पीछे की यह संघर्ष भरी कहानी ही उन्हें और खास बनाती है।
जस्सी गिल ने अपना पहला एल्बम बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में तीन महीने तक कारें धोकर पैसे जुटाए, वहां अपना खुद का पेट पाला। उसी मेहनत ने उन्हें म्यूजिक हिट्स, पंजाबी फिल्मों और बाद में बॉलीवुड तक पहुंचाया। आज ‘बापू जमींदार’ से लेकर ‘निकले करंट’ तक उनके गाने और उनका स्टाइल दुनियाभर में फैंस का दिल जीतता है।
