जावेद अख्तर ने तारिक फतेह को कहा हिंदू परिषद का प्रवक्ता, दोनों के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बाद से ही देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसने सभी को हिला कर रख दिया। कोई सब्जी पर थूक लगा रहा है तो कोई बर्तनों पर अपना थूक लगा कर खाना परोस रहा है। हालांकि कुछ वीडियोज़ फेक भी बताई गईं। ऐसे में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह (Tarek Fatah) ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कैमरे के पीछे से एक वयक्ति एक बूढे़ फल विक्रेता पर बोतल में गंदा पानी भरकर उसे रेड़ी पर रखे केलों पर छिड़कने का आरोप लगा रहा है। जिसका बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कान पकड़कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांग रहा है।

What rubbish Even if some sick minded man will intend to commit such an act will he go to his targeted area n publicly fill the bottle instead of bringing a filled bottle. Can you give the name of the city area n the person Use your common sense Change your source of information