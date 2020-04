पालघर मामले में साधुओं और चालक की मौत पर भड़के जावेद अख्तर,हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कही बात

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronvirus ) जैसी महामारी से पहले ही देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या से पूरा देश हैरान और परेशान है। पालघर में दो संतो और उनके चालक की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस पूरे ही मामले पर देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पुलिस के सामने ही तीन लोगों की हत्या पर कई कड़े सवाल भी उठे रहे हैं।

Those who are responsible for the lynching of the two seers and their driver should not be spared at any cost .There shouldn’t be any tolerance for a barbaric and heinous crime like lynching in a civilised society .