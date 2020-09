शहीद भगत सिंह की जयंती पर जावेद अख़्तर ने उन्हें बताया मार्क्सवादी, कंगना रनौत ने कहा 'मुझे हैरानी होती है'

नई दिल्ली। 28 सितंबर को क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बीते दिन शहीद भगत सिंह को याद करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए। जिसमें कई सेलेब्स का नाम भी शामिल है। इस मौके पर जाने-माने हिंदी सिनेमा जगत के संगीतकार जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि "कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि शहीद भगत सिंह मार्क्सिस्ट थे। कई लोग इस बात को छुपाते भी है। उन्होंने एक लेख में इस बात का भी जिक्र किया है कि वह नास्तिक क्यों हूं?" ट्वीट में जावेद कहते लिखते हुए पूछते हैं कि "अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो ये लोग उन्हें आज किस नाम से बुलाते?।" उनकी इस बात का जवाब अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिया है।

I also wonder if #BhagatSing was alive would he rebel against the government chosen by his own people by a democratic process or will he support them?Had he seen Bharat Mata cut in pieces based on religions would he still choose to be an atheist or will he wear his Basanti Chola? https://t.co/1ZkMlAbn1J