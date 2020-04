पीएम मोदी बोले 'जाति और धर्म नहीं देखता कोरोना, जावेद अख्तर ने किया ऐसा ट्वीट, मार्कंडेय काटजू ने पूछा- किसका...

बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है। वे अक्सर सामाजिक और राजनेतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते है। हाल ही में पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि कोविड—19 जाति और धर्म नहीं देखता है। इस पर जावेद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है।

जावेद अख्तर ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर ट्वीट कर लिखा, 'सत्य वचन। मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पीएम के इस मैसेज पर ध्यान देगा और इस पर अमल करेगा। जावेद अख्तर के इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है। इतना ही नहीं इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। वहीं जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। मार्कंडेय काटजू ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए लिखा, ‘सत्य वचन कोई संदेह नहीं लेकिन किसका है।’

Satya vachan!! . I hope the whole nation will take heed of this message of the PM and follow it . pic.twitter.com/GoEconM9rz