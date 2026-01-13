100-200 नहीं… बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने 559.24 करोड़ में बेच दी अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी

मुंबई के प्रमुख कमर्शियल हब चांदिवली में स्थित अपनी एक मेजर प्रॉपर्टी को जीतेन्द्र और तुषार ने जापान की टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 559.24 करोड़ में बेच दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी 'स्क्वायर यार्ड्स' द्वारा एक्सेस किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह सेल 9 जनवरी 2026 को फाइनल हुई। इस डील में मुंबई के सब-अर्बन इलाके चांदिवली में स्थित बालाजी आईटी पार्क के भीतर एक बिल्डिंग और उससे जुड़े स्ट्रक्चर शामिल हैं।

इस प्रॉपर्टी में ग्राउंड प्लस 10 ला (DC-10) बिल्डिंग शामिल है, जिसमें एक डेटा सेंटर संचालित होता है। इसके अलावा, उसी परिसर में स्थित चार मंजिला डीजल जनरेटर कॉम्प्लेक्स भी इस सौदे का हिस्सा है।

बेची गई जगह का कुल एरिया करीब 30,195 वर्ग मीटर (लगभग 3,25,000 वर्ग फुट) है, जिसे मुंबई के उभरते हुए कमर्शियल माइक्रो-मार्केट्स में एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। 2024 की गवर्नमेंट रेजोलुशन के तहत इस लेनदेन पर ट्रेडिशनल स्टांप ड्यूटी नहीं लगी, बल्कि केवल 5.59 लाख का मेट्रो सेस अदा किया गया।