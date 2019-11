Jhalak Dikhla Jaa Reloaded: 13 साल बाद 'झलक दिखला जा' ने फिर मचाया तहलका, लोगों का ऐसा है रिएक्शन

नई दिल्ली | बॉलीवुड में पुराने गानों के रीमिक्स बनाने का दौर चल रहा है। एक के बाद एक सॉंग के रीमिक्स आते ही जा रहे हैं। यंहा तक की पुरानी फिल्मों के भी रीमिक्स बन रहे हैं। हाल ही में 'अंखियों से गोली मारे' और 'याद पिया की आने लगी' गाने के बाद अब मोस्ट पॉपलुर सॉंग का रीमिक्स गाना आ गया है। झलक दिखला जा गाना तो आपको याद ही होगा, अब इस गाने का रीलोडेड वर्जन (Jhalak Dikhla Jaa Reloaded) आ गया है। इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) स्टारर फ़िल्म 'द बॉडी' (The Body) का गाना 'झलक दिखला जा रीलोडेड' (Jhalak Dikhla Jaa Reloaded) रिलीज हो चुका है।

ये गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। साल 2006 में आई फ़िल्म 'अक्सर' का गाना 'झलक दिखला जा' काफी पॉपुलर हुआ था। इस गाने को हिमेश रेशमिया ने गाया था और तब भी ये इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) पर ही फिल्माया गया था। इस बार को गाने को हिमेश रेशमिया ने ही गाया है, इस गाने में सिर्फ म्यूजिक में बदलाव किया गया है। तनिष्क बाग्ची ने इस गाने का म्यूजिक दिया है। तनिष्क ही वो शख्स हैं जो लगातार गानों के रीमिक्स वर्ज़न को अपना संगीत दे रहे हैं। गाने को मरान हाशमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। फैंस को ये गाना इतना पसंद आ रहा है कि कुछ ही घंटों में ये सॉंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

ये भी पढ़े- रानू मंडल ने हिंदी के बाद अब मलयालम भाषा में गाया गाना.. वीडियो वायरल, फैंस ने कहा- टैलेंट हो तो क्या नहीं हो सकता

To a million hearts only in a few hours !! #JhalakDikhlaJaaReloaded #TheBody pic.twitter.com/SqNDaFG6lh