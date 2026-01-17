फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म को पूरे हुए 23 साल
Pooja Bhatt Share John Abraham Shirtless Photo: निर्माता पूजा भट्ट जिसने 2003 में एक ऐसे लड़के को अपनी फिल्म में लिया, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से रातोंरात स्टार बन गया था। हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की। उन्होंने पूजा भट्ट की फिल्म 'जिस्म' से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब सालों बाद जब फिल्म ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं तो खुद पूजा भट्ट ने जॉन की एक ऐसी शर्टलेस तस्वीर शेयर की है, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई है। लोग जॉन को इस लुक में देखकर बेहद खुश हो रहे हैं।
पूजा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर जॉन अब्राहम की दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में जॉन अपने सिग्नेचर 'शर्टलेस' लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वे समंदर के किनारे गहरे सोच में डूबे बैठे हैं। पूजा ने कैप्शन में लिखा, "जिस्म (2003) एक ऐसी फिल्म जिसने समय बदल दिया और एक ऐसा हीरो जिसने उस दौर की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म का संगीत और एल्बम आज भी लोगों के दिलों में बसा है। इस सफर के 23 साल पूरे होने पर ढेर सारा आभार।"
अमित सक्सेना के निर्देशन में बनी 'जिस्म' को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन 'इरोटिक थ्रिलर' फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने कबीर लाल नाम के एक ऐसे वकील का किरदार निभाया था, जो शराब की लत और अपनी इच्छाओं के बीच उलझा हुआ था। फिल्म में जॉन और बिपाशा बसु की बोल्ड केमिस्ट्री ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। यह फिल्म न केवल जॉन के करियर की नींव बनी, बल्कि इसने बॉलीवुड में बोल्ड विषयों पर फिल्म बनाने का एक नया रास्ता भी खोल दिया था।
'जिस्म' की सफलता में इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ था। ऑस्कर विजेता एम.एम. कीरावनी द्वारा कंपोज किए गए गाने आज भी सदाबहार हैं। "जादू है नशा है" और "आवारापन बंजारापन" जैसे गीतों को आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं, जितना पहले इसका क्रेज था।
सोशल मीडिया पर पूजा भट्ट का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस और फिल्मी सितारे जॉन को उनके शानदार 23 साल के सफर के लिए बधाइयां दे रहे हैं। जॉन अब्राहम ने इन सालों में खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए 'जिस्म' वाला उनका वो अंदाज आज भी सबसे खास है।
