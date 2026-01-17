17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

Pooja Bhatt Instagram: साल 2003 में बॉक्स ऑफिस पर आई एक वो फिल्म जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। जॉन की फिल्म 'जिस्म' में उनकी बिपाशा बसु संग बोल्ड और जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। अब जॉन की फोटो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 17, 2026

jism completed 23 years Pooja Bhatt Shares John Abraham Shirtless Photo

पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म को पूरे हुए 23 साल

Pooja Bhatt Share John Abraham Shirtless Photo: निर्माता पूजा भट्ट जिसने 2003 में एक ऐसे लड़के को अपनी फिल्म में लिया, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से रातोंरात स्टार बन गया था। हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की। उन्होंने पूजा भट्ट की फिल्म 'जिस्म' से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब सालों बाद जब फिल्म ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं तो खुद पूजा भट्ट ने जॉन की एक ऐसी शर्टलेस तस्वीर शेयर की है, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई है। लोग जॉन को इस लुक में देखकर बेहद खुश हो रहे हैं।

पूजा भट्ट की फिल्म 'जिस्म' को हुए 23 साल पूरे (Pooja Bhatt Shares John Abraham Shirtless Photo)

पूजा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर जॉन अब्राहम की दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में जॉन अपने सिग्नेचर 'शर्टलेस' लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वे समंदर के किनारे गहरे सोच में डूबे बैठे हैं। पूजा ने कैप्शन में लिखा, "जिस्म (2003) एक ऐसी फिल्म जिसने समय बदल दिया और एक ऐसा हीरो जिसने उस दौर की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म का संगीत और एल्बम आज भी लोगों के दिलों में बसा है। इस सफर के 23 साल पूरे होने पर ढेर सारा आभार।"

जॉन और बिपाशा की केमिस्ट्री ने मचाया था तहलका (Film Jism Completed 23 Years)

अमित सक्सेना के निर्देशन में बनी 'जिस्म' को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन 'इरोटिक थ्रिलर' फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने कबीर लाल नाम के एक ऐसे वकील का किरदार निभाया था, जो शराब की लत और अपनी इच्छाओं के बीच उलझा हुआ था। फिल्म में जॉन और बिपाशा बसु की बोल्ड केमिस्ट्री ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। यह फिल्म न केवल जॉन के करियर की नींव बनी, बल्कि इसने बॉलीवुड में बोल्ड विषयों पर फिल्म बनाने का एक नया रास्ता भी खोल दिया था।

आज भी रूह को सुकून देते हैं फिल्म के गाने

'जिस्म' की सफलता में इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ था। ऑस्कर विजेता एम.एम. कीरावनी द्वारा कंपोज किए गए गाने आज भी सदाबहार हैं। "जादू है नशा है" और "आवारापन बंजारापन" जैसे गीतों को आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं, जितना पहले इसका क्रेज था।

सोशल मीडिया पर पूजा भट्ट का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस और फिल्मी सितारे जॉन को उनके शानदार 23 साल के सफर के लिए बधाइयां दे रहे हैं। जॉन अब्राहम ने इन सालों में खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए 'जिस्म' वाला उनका वो अंदाज आज भी सबसे खास है।

ये भी पढ़ें

प्रिया सचदेव ने मांगे तलाक के पेपर तो करिश्मा कपूर का चढ़ा पारा, संजय कपूर की पत्नी को दिया ये जवाब
बॉलीवुड
Karisma Kapoor lashes out after Priya Sachdev plea Divorce Papers show with sunjay kapur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bipasha Basu

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

17 Jan 2026 03:26 pm

Published on:

17 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को भेजा था कानूनी नोटिस… 10 साल बाद ‘ड्रामा क्वीन’ का चौंकाने वाला पोस्ट आया सामने

Hrithik Roshan-Kangana Ranaut controversy
बॉलीवुड

मैंने बदला ले लिया… अफेयर और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पारुल गुलाटी आई करण औजला के सपोर्ट में

Karan Aujla Controversy
बॉलीवुड

गैंग्स्टर्स के निशाने पर सिंगर्स! एपी ढिल्लों से हनी सिंह तक, बी प्राक से पहले इन गायकों को भी मिली जान से मारने की धमकी

Singers Getting Death Threats
बॉलीवुड

प्रिया सचदेव ने मांगे तलाक के पेपर तो करिश्मा कपूर का चढ़ा पारा, संजय कपूर की पत्नी को दिया ये जवाब

Karisma Kapoor lashes out after Priya Sachdev plea Divorce Papers show with sunjay kapur
बॉलीवुड

एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर रही ये फिल्म

Madhuri Dixit Dil Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.