फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

Pooja Bhatt Share John Abraham Shirtless Photo: निर्माता पूजा भट्ट जिसने 2003 में एक ऐसे लड़के को अपनी फिल्म में लिया, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से रातोंरात स्टार बन गया था। हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की। उन्होंने पूजा भट्ट की फिल्म 'जिस्म' से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब सालों बाद जब फिल्म ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं तो खुद पूजा भट्ट ने जॉन की एक ऐसी शर्टलेस तस्वीर शेयर की है, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई है। लोग जॉन को इस लुक में देखकर बेहद खुश हो रहे हैं।