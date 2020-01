अगले साल रिलीज होगी 'Ek Villain 2', लीड रोल में होंगे जॉन अब्राहम और आदित्य रॉय कपूर

नई दिल्ली। 'एक विलेन' (Ek Villain) की अपार सफलता के बाद फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख को नहीं लिया गया है। इनकी जगह जॉन अब्राहम (John Abraham) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। फिल्म समीक्षक राहुल राउत के मुताबिक 'एक विलेन 2' 8 जनवरी 2021 को रिलीज होगी।

. @TheJohnAbraham and Aditya Roy Kapur starrer #EkVillain2 to release on 8th January 2021... A new revenge story with new characters that refer to the older ones, the @ektaravikapoor and @itsBhushanKumar joint production venture goes on floors in June... @mohit11481 directs! https://t.co/JVKRm9Qk4n