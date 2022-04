घर में पड़ा था बहन का शव और स्टेज परफॉर्म करने के लिए निकल पड़े Johny Lever, जाने क्या थी वजह

जॉनी लीवर बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन हैं। जॉनी लीवर के जीवन में भी एक ऐसा दिन आया था जब बहन की मौत के बाद करना पड़ा था शो, सबको रोता छोड़कर चुपके से घर से निकल गए थे जाने क्या थी वजह…

बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं हैं। कहते हैं कि दर्शक को रुलाना जितना ज़्यादा आसान होता है उतना ही दर्शकों को हँसाना भी मुश्किल होता हैं। लेकिन जॉनी लीवर के लिए किसी को भी हँसाना मुश्किल नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति आपको हसा रहा हो उनके दिल में काफ़ी दर्द है लेकिन वो कभी बयां नहीं कर पाते हैं।

