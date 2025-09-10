Jolly LLB 3 में कुछ है नया और खास! ट्रेलर से मिला तगड़ा हिंट

चलिए अब खासियत के बारे में जानते हैं। फिल्म में फिर से कोर्ट रूम की कहानी, सामाजिक मुद्दों, और हास्य का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कहानी एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर आधारित है, जिसमें दो जॉली, अक्षय कुमार और अरशद वारसी, एक-दूसरे के सामने होंगे। कौन बाजी मारेगा यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।