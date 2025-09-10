Patrika LogoSwitch to English

Jolly LLB 3 में कुछ है नया और खास! ट्रेलर से मिला तगड़ा हिंट

Jolly LLB 3 Trailer Out: 'जॉली एलएलबी 3' का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस बार इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर्स आमने-सामने होंगे। कोर्ट रूम में दोनों किस मुद्दे पर आपस में भिड़ते दिखेंगे? चलिए जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 10, 2025

Jolly LLB 3 Trailer
'जॉली एलएलबी 3' ट्रेलर का एक सीन (सोर्स: अक्षय इंस्टाग्राम अकाउंट)

Jolly LLB 3 Trailer Release: बॉलीवुड की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर मेकर्स ने आखिरकार, आज (बुधवार) को रिलीज कर दिया है। अक्षय कुमार ने इस ट्रेलर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं।

चलिए अब खासियत के बारे में जानते हैं। फिल्म में फिर से कोर्ट रूम की कहानी, सामाजिक मुद्दों, और हास्य का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कहानी एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर आधारित है, जिसमें दो जॉली, अक्षय कुमार और अरशद वारसी, एक-दूसरे के सामने होंगे। कौन बाजी मारेगा यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।

ट्रेलर में क्या है खास?

ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर और भावनात्मक डायलॉग से होती है, "मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत में मिली, वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को।"

इस वॉयसओवर के साथ दंगों, पुलिस के लाठीचार्ज और सामाजिक उथल-पुथल के दृश्य सामने आते हैं। इसी दौरान एक महिला 'स्वर्गीय राजाराम सोलंकी' की मूर्ति के पैरों से लिपटी दिखाई देती है।

'जॉली एलएलबी 3' का एक सीन (सोर्स: अक्षय कुमार इंस्टाग्राम)

इसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो स्कूटर चलाते नजर आते हैं। वह पैसों के बदले में अपने असिस्टेंट से कहते हैं, "कोई जॉली बोले तो उसे मेरे पास ही लेकर आना।"

अक्षय कुमार के साथ हुमा कुरैशी भी नजर आई हैं, जिनकी शराब पीने की आदत से अक्षय परेशान दिखाई देते हैं।

वहीं, अरशद वारसी एक बार फिर वकील के किरदार में हैं, जो खुद को बेहद बिजी बताते हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई काम नहीं होता।

ट्रेलर में अक्षय और अरशद एक ही क्लाइंट को लेकर भिड़ते भी दिखते हैं। अरशद अक्षय को 'क्लाइंट चोर' तक कह देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। यह सीन दर्शकों को फिल्म के पहले भाग की याद दिलाता है।

कहानी को दिलचस्प मोड़; जानें रिलीज डेट

फिल्म की कहानी में एक जमीन विवाद को खास तौर पर दिखाया गया है, जिसमें खेतान साहब, जिन्हें गजराज राव निभा रहे हैं, एक मजबूत किरदार में नजर आएंगे।

अक्षय कुमार खेतान साहब से मिलने के लिए किसी से मदद मांगते हैं, और वह शख्स कहता है कि उनसे मिलने में एक साल और नाम याद कराने में दो साल लगेंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब खेतान साहब खुद अक्षय से मिलने चले आते हैं।

इस केस में अक्षय और अरशद एक बार फिर एक-दूसरे के सामने आते हैं। कोर्ट रूम में दोनों वकीलों की बहस, चालाकी, और मजेदार नोकझोंक कहानी को और रोचक बनाती है।

ट्रेलर में अमृता राव की भी एक झलक दिखी है। ट्रेलर से यह साफ है कि 'जॉली एलएलबी 3' में कॉमेडी के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर गंभीर बातें भी उठाई जाएंगी। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Published on:

10 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Jolly LLB 3 में कुछ है नया और खास! ट्रेलर से मिला तगड़ा हिंट

