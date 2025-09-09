युजवेंद्र चहल से तलाक के 5 महीने बाद धनश्री वर्मा का खुलासा, बोलीं- चाहती तो मैं भी उसके बारे में…

अश्नीर ग्रोवर के शो में कंटेस्टेंट्स को गोल्ड (2 लाख रुपये) या सिल्वर ब्रीफकेस (1 लाख रुपये) में से एक चुनना होता है। धनश्री अर्जुन बिजलानी की जोड़ी में हैं। सिलेक्शन के वक्त अर्जुन बोलते हैं, 'देखो मुझे डायमंड, सिल्वर थोड़ा सूट नहीं करता। मुझे गोल्ड सूट करता है।' इस पर धनश्री कहती हैं, 'ये लाइन तो मैं बोल भी नहीं सकती। अगर मैंने ये लाइन बोल दी तो जो मुझे प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा।' धनश्री का ये कमेंट उस ऑनलाइन ट्रोलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्हें युजवेंद्र से डिवोर्स के बाद मिली थी। दरअसल धनश्री को सोशल मीडिया पर युजर्स ने 'गोल्डडिगर' कहकर ट्रोल किया था।