युजवेंद्र चहल से तलाक के 5 महीने बाद धनश्री वर्मा का खुलासा, बोलीं- चाहती तो मैं भी उसके बारे में…

Dhanashree Verma On Yuzvendra Chahal: क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हुए 5 महीने बीत चुके हैं। दोनों अपने करियर पर फोकस करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं, हालांकि एक-दूसरे पर कई बार इशारों ही इशारों में टिप्पणी करते भी नजर आए हैं। अभी हाल ही में ओटीटी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा ने इशारों में चहल को लेकर बात कही।
दरअसल ‘राइज एंड फॉल’ शो में नयनदीप रक्षित ने जब धनश्री से पूछा कि आपके इंटरव्यू से आप खुश हो? इस पर धनश्री ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुछ टॉपिक्स पर बात करने से बचना चाहिए था।
लेकिन देखो, दो लोग हैं और उनके बीच अगर किसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर हमने तय किया कि इसे खत्म करना है, तो अपनी बात पर रहो न। सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है और शादीशुदा होने के बाद पार्टनर की इज्जत भी आपके हाथ में होती है।
धनश्री ने आगे कहा, “चाहती तो मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बातें नहीं थीं कहने के लिए? लेकिन वो मेरे पति थे। मैंने तब भी उनकी इज्जत की जब मैं मैरिड थी और आज भी करती हूं। अगर आपको खुद को अच्छा दिखाना है तो अपने काम से दिखाइए। किसी और को नीचा दिखाकर अपनी इमेज सुधारने का कोई मतलब नहीं है।”
अश्नीर ग्रोवर के शो में कंटेस्टेंट्स को गोल्ड (2 लाख रुपये) या सिल्वर ब्रीफकेस (1 लाख रुपये) में से एक चुनना होता है। धनश्री अर्जुन बिजलानी की जोड़ी में हैं। सिलेक्शन के वक्त अर्जुन बोलते हैं, 'देखो मुझे डायमंड, सिल्वर थोड़ा सूट नहीं करता। मुझे गोल्ड सूट करता है।' इस पर धनश्री कहती हैं, 'ये लाइन तो मैं बोल भी नहीं सकती। अगर मैंने ये लाइन बोल दी तो जो मुझे प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा।' धनश्री का ये कमेंट उस ऑनलाइन ट्रोलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्हें युजवेंद्र से डिवोर्स के बाद मिली थी। दरअसल धनश्री को सोशल मीडिया पर युजर्स ने 'गोल्डडिगर' कहकर ट्रोल किया था।