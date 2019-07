'जजमेंटल है क्या' की राइटर पर KRK ने किया था भद्दा ट्वीट, अब कनिका ने ऐसे की बोलती बंद

बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान हमेशा ही अपने अजब-गजब ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। कमाल ने फिल्म 'जजमेंट है क्या' की स्क्रिप्ट राइटर कनिका ढिल्लन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस वजह से कनिका काफी नाराज हो गई। कनिका ने बिना देर किए केआरके को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कनिका ढिल्लन ने 'जजमेंटल है क्या' से पहले 'मनमर्जियां' और 'केदारनाथ' की कहानी लिख चुकी हैें।

कनिका ढिल्लन ने कमाल खान के ट्वीट का करारा जवाब देते हुए कहा कि वो लोगों को इसलिए डराने की कोशिश करते हैं क्योंकि कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता। कनिका ने ट्वीट में लिखा, 'वो हमेशा लोगों को परेशान करता है। महिलाओं पर अटैक करता है, जेंडर को लेकर घटिया कमेंट करते हैं। बदनाम करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'हां मैं एक महिला हूं, मैंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है। मैं खूबसूरत हूं और मेरे पास आवाज भी है। उम्मीद करती हूं कि एक दिन तुम भी पुरुष बन पाओगे और इसके साथ डील करने में सक्षम हो जाओ।'

He bullies ppl;attacks women,passes lewd sexist comments,indulges in slander.N v let him so he gets more obnoxious!Attack us-4 what?4 tryin 2 do R jobs!Yes I’m aWOMAN;I’m self made,I’m pretty n I have a VOICE! Hopefully oneday ull b man enuf 2deal wid it! @kamaalrkhan getwellsoon pic.twitter.com/lVsaw1QkST