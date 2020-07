जूही चावला के घर पहुंची सब्जियां, एक्ट्रेस बोली पढ़े लिखे लोग मचा रहे गंदगी

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पर्यावरण एक्टिविस्ट भी है। वह लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं पर्यावरण जागरूकता को लेकर हर संभव प्रयास करती है। ऐसे में उनके घर कुछ सब्जियां आई जो प्लास्टिक की थैलियों में पैक थी। उन्हें देखकर एक्ट्रेस ने ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

जूही चावला ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है।जिसमें उनके घर आई सब्जियां दिख रही है। इस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है । "इस तरह मेरी सब्जियों की घर पर डिलिवरी हुई है, प्लास्टिक में डूबी हुई, पढ़े-लिखे लोग इस धरती पर सबसे ज्यादा गंदगी मचा रहे हैं, पता नहीं हंसना है या रोना है।"

एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर लोग कर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि जूही चावला एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है और वह अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें गिफ्ट देती है, साथ ही पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करती है । ऐसे में जब उनके घर प्लास्टिक की थैलियों में पैक होकर सब्जियां आई तो वह भी हैरान रह गई।

And this is how my veggies come home delivered ... drowned in plastic ..!!!!!... The ' Educated ' people creating the biggest mess on the planet ..!!! Don't know whether to laugh or cry ..!! 🤦🏻‍♀️😂😂🙏 pic.twitter.com/t7W7s5qiz5