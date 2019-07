Kabir Singh Box Office Collection Day 9 : 200 करोड़ के करीब पहुंची कबीर सिंह

बाॅलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। इस फिल्म ने पहले सप्ताह में १०० करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद दूसरे हफ्ते में भी शानदार बिजनेस कर रही है। इस मूवी में शाहिद कपूर के साथ अभिनेत्री कियारा आड़वाणी भी मुख्य भूमिका में नजर थी। दोनों ही स्टार फिल्म की कमाई से बहुत खुश है।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार, कबीर सिंह ने शनिवार को टिकट खिड़की पर 17 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ इस फिल्म की कुल कमाई 163.63 हो गई है। इसी के साथ भारत की 3123 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह साल 2019 की अभी तक की बेस्ट ट्रेंडिंग फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, कबीर सिंह बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है.

#KabirSingh crosses ₹ 150 cr... Will cross ₹ 175 cr today [Day 10]... Now third highest grosser of 2019, surpassing *lifetime biz* of #Kesari and #TotalDhamaal... Trending better than #Padmaavat in Week 2... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr. Total: ₹ 163.73 cr. India biz.