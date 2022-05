ब्रा स्ट्रैप दिखने पर शख्स ने टोका, एक्ट्रेस ने भरी महफिल में किया कुछ ऐसा कि सब देखते रह गए

बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय और अलहदा किरदारों से जगह बनाने वाली अभिनेत्री कल्कि कोचलिन अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। कल्कि ने शादी और बच्चा पैदा करने के मामले में तमाम टैबू तोड़े हैं। ये हमेशा खुलकर अपनी बातों को रखती हैं। एक बार फिर वो इसी को लेकर चर्चा में हैं।

Published: May 24, 2022 10:38:35 am

दरअसल में कल्कि का एक थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कल्कि के एक पुराने इंटरव्यू का है। इसमें वो उस मुद्दे पर बात कर रही हैं जिसपर अक्सर लोग बात करने से बचते हैं।

kalki koechlin reply over man telling her your bra strap is showing