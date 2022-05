जब किन्नर बनकर निकले राजपाल यादव तो एक व्यक्ति ने किया कुछ ऐसा कि दंग रह गए एक्टर

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव जल्द ही वेब फिल्म 'अर्ध' में दिखाई देंगे। इस फिल्म में वो शिव नाम के व्यक्ति की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में शिवा गुजर-बसर करने के लिए अपनी पत्नी की मदद से ट्रांसजेंडर बनते हैं। ट्रांसजेंडर बन वह खुद का नाम पार्वती रखता है।

ये पहली बार है जब राजपाल ट्रांसजेंडर के रूप में नज़र आएंगे। हाल ही में राजपाल ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर बात की और दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान जब वो पब्लिक प्लेस पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें सच में ट्रांसजेंडर समझ लिया था। इतना ही नहीं एक शख्स ने तो उन्हें 10 रुपए तक थमा दिए थे।

