बॉलीवुड के मशहूर खान ने राम मंदिर मामले पर किया ट्वीट, कहा- 'एक मस्जिद देश की शांति से बड़ी नहीं'

नई दिल्ली। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Hearing) मामले की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है।इस मामले को लेकर पूरा देश दो हिस्से में बट चुका है। एक का कहना है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए तो दूसरा पक्ष मंदिर बनने की खिलाफत कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी इस मसले को लेकर एक ट्वीट कर दिया है। उनका ये ट्वीट जमकर वायरल भी हो रहा है।

If one #RamMandir can bring peace and harmony in the entire India then Muslim leaders should withdraw the case in the Supreme Court and allow government to make the Mandir immediately. One mosque is not bigger than peace of entire country. This is what I think!!