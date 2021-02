Hrithik Roshan से ई-मेल विवाद में की गई पूछताछ, कंगना रनौत बोलीं- हर शख़्स दीवाना तेरा...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने ट्वीट के जरिए किसी न किसी सेलेब पर निशाना साधती रहती हैं। हाल ही में कंगना ने एक्टर ऋतिक रोशन को अपना मूर्ख एक्स कहा था। दरअसल, कंगना और ऋतिक के बीच काफी पहले ई-मेल विवाद हुआ था। इसी सिलसिले में 'क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट' (CIU) ने ऋतिक को समन भेजा था और उन्हें शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐसे में आज एक्टर ने अपना बयान दर्ज कराया है।

'तेजस' में सिख सैनिक का किरदार निभाएंगी Kangana Ranaut, यूनिफॉर्म पर नाम पढ़ा तब चला पता

इस बीच कंगना ने एक बार फिर ऋतिक पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने एक्टर का नाम तो नहीं लिया लेकिन जब एक यूजर ने ऋतिक रोशन और ठाकरे परिवार के साथ में पार्टी करने पर तंज कसा तो कंगना ने अपने ही अंदाज में रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "मैं खुद के लिए एक गाना गाना चाहूंगी, इस शहर में किससे मिलें हम से तो छूटी महफ़िलें हर शख़्स तेरा नाम ले हर शख़्स दीवाना तेरा, कल चौदहवीं की रात थी।" कंगना का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग उनके ट्वीट पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

I want to sing one song for myself ,” इस शहर में किससे मिलें हम से तो छूटी महफ़िलें हर शख़्स तेरा नाम ले हर शख़्स दीवाना तेरा, कल चौदहवीं की रात थी.... ❤️” https://t.co/OIiHcjHB74