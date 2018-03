बी-टाउन इंडस्ट्री की क्वीन कंगना रनौत आज 31 वां जन्मदिन मना रही हैं। कंगना ने अपने कॅरियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसके बावजूद उन्होंने बेबाकी से उनका सामना कर सफलता हासिल की है। लेकिन जहां एक ओर वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होती चली गईं वहीं उन्होंने पर्सनल लाइफ में कई रिश्ते खराब कर लिए। आज कंगना कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं जिनके विवादों ने पिछले कुछ साल में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आज बॅालीवुड इंडस्ट्री में उनके कुछ खास दोस्त नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वे बिना पीछे मुड़े अपने काम पर ध्यान दे रही हैं।

जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण

अपना जन्मदिन खास बनाने के लिए कंगना ने किसी ग्रेंड पार्टी का आयोजन नहीं किया है बल्कि इस बार वह कुछ अलग अंदाज में इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। हाल में कंगना ने मनाली स्थित अपने नए बंगले में पौधारोपण किया है। अब तक कंगना इस घर के बगीचे में 31 पौधे लगा चुकी हैं। अब वह कीवी, चेरी, एपरीकॉट और सेब के पेड़ लगाना चाहती हैं।

जब उनसे गार्डनिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि, ‘मेरी मां हमेशा किचन गार्डन को मेंटेन करती हैं, जहां पर हम सब्जियां और सेब उगाते हैं। मुझे हमेशा से वहां से ताजी सब्जियां मिल जाती है। मुझे ऑर्गेनिक खाना बेहद पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब पौधे लगाते हुए मेरे जूते गंदे हो जाते है। प्रतिदिन इसमें एक घंटा लग जाता है और यह काफी थकावट भरा भी होता है, लेकिन इससे आपका स्ट्रेस काफी दूर हो जाता है।’

