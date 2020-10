गोवा में शूटिंग के दौरान गंदगी फैलाकर Karan Johar ने नहीं कराई सफाई, कंगना रनौत ने सरकार से की शिकायत

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और आए दिन बॉलीवुड पर निशाना साधती हैं। हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) से एक बड़ी गलती हो गई और कंगना ने उनपर झट से अपनी शब्दों के बाण छोड़ दिए। दरअसल रिसेन्टली करण के प्रोडक्शन हाउस धर्मा (Dharma Production house) ने गोवा में फिल्म की शूटिंग खत्म की है। जिसके बाद उन्होंने काफी गंदगी मचाई और वहीं छोड़ दी। इसी पर अब कंगना ने तंज कसा है। कंगना ने ना सिर्फ करण बल्कि बॉलीवुड को भी घेरा है। करण जौहर और उनके प्रोडक्शन हाउस (Production house) द्वारा जिस तरह गंदगी फैलाई गई है उसका एक पूरा वीडियो भी सामने आया है।

टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर हुआ था चाकू से हमला, Kangana Ranaut से इस कारण मांगी हेल्प.. क्वीन ने तुंरत ऐसे की मदद

Their insensitive and inconsiderate attitude is absolutely appalling,film units need strict rules about women safety, modern ecological resolves, good medical facilities and food quality check for workers, we need government to assign a proper department to inspect these aspects. pic.twitter.com/B4ec6sHzNK

धर्मा प्रोडक्शन के रवैये पर कंगना ने जताया अफसोस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस द्वारा गोवा (Goa) में शूटिंग के दौरान खूब गंदगी फैलाई गई और उसे वैसा ही फैलाकर चले गए। दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की इस फिल्म की शूटिंग गोवा के नेरूल गांव में चल रही थी। ट्विटर पर कई लोग इसे लेकर करण जौहर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसपर कंगना ने करण को आड़े हाथों लिया। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा- इनका असंवेदनशील और अविवेकी रवैया बहुत डरावना है। फिल्म इकाइयों को महिलाओं की सुरक्षा,आधुनिकी करण, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं और श्रमिकों के लिए खाद्य गुणवत्ता की सख्त आवश्यकता है,हमारी सरकार को इन पहलुओं का निरीक्षण करने के लिए एक उचित विभाग को आवश्यकता है।

Movie industry is not a virus just for the moral fibre n culture of this nation but it has become very destructive and harmful for the environment also, @PrakashJavdekar ji @moefcc see this disgusting,filthy,irresponsible behaviour by so called big production houses, pls help 🙏 https://t.co/EZfzrIWz06