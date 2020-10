टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर हुआ था चाकू से हमला, Kangana Ranaut से इस कारण मांगी हेल्प.. क्वीन ने तुंरत ऐसे की मदद

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा (Malvi Malhotra) पर हाल ही में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने उनपर चाकू से हमला (Stabbed) कर दिया था। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी फिलहाल एक्ट्रेस खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। इसी बीच उन्होंने अब अपनी मदद के लिए कई जगह गुहार लगाई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से भी हेल्प मांगी है। जिसका कारण मालवी का भी हिमाचल से होना है। एक्ट्रेस ने ये कहते हुए कंगना से मदद मांगी है कि वो उन्हीं के शहर मंडी (हिमाचल प्रदेश) से हैं।



This is the truth of film industry, this is what happens to small town strugglers who don’t have connections and proper channels, nepotism kids might defend themselves as much they want but how many of them have been stabbed, raped and killed ? https://t.co/3T9dpbDSKE