शूटिंग से टाइम निकालकर Kangana Ranaut सजा रही हैं भाई-भाभी का कमरा, पोस्ट में महिलाओं के लिए कही खास बात

नई दिल्ली। पिछले काफी लंबे समय से एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन कंगना में एक खास बात यह है कि बेशक वह अपने काम में कितना बिजी हों, लेकिन वह अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे ही एक्ट्रेस की शूटिंग खत्म हुईं वह तुरंत अपने भाई-भाभी के घर पहुंच गईं। जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह घर का काम करती हुईं नज़र आ रही हैं।

After script sessions, edit discussions I ran to my brothers and bhabhi’s house which I am designing and will set it up till midnight now, woman with nine hands is not a myth that’s like every woman ever ❤️ pic.twitter.com/T7aMVvn1dA