Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

वो अभिनेत्री जिसने स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाकर बनाई अलग पहचान

Jhansi Ki Rani: झाँसी की रानी के किरदार को निभाकर कंगना रनौत ने अपनी अभिनय क्षमता और एक नई पहचान हासिल की। आजादी की इस गौरवशाली कहानी को कंगना ने इतनी शिद्दत से जिया...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 13, 2025

वो अभिनेत्री जिसने स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाकर बनाई अलग पहचान
स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई

Jhansi Ki Rani : हमने अपनी स्कूली किताबों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से पढ़े हैं, जो हिंदुस्तान की ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। जीत के जुनून से लबरेज होकर लक्ष्मीबाई जंग के मैदान में उतरीं और अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटीं। उसी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर अब एक फिल्म बनी है, जिसका नाम है ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’, जिसमें लक्ष्मीबाई का किरदार अभिनेत्री कंगना रनौत ने निभाया है। ये 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी, जिसमें कंगना ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म से कंगना ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी नई पारी शुरू की थी।

आजादी की इस कहानी ने जीता फैंस का दिल

आजादी की लड़ाई की इस पहली वीरांगना, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी के अस्सी घाट के पास हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु अपने परिवार के साथ बिठूर चली गईं। साल 1842 में जब मणिकर्णिका 14 साल की थीं, तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। विवाह के बाद अन्य चुनौतियो को कारण उन्होंने बहुत कुछ झेला और अंग्रेजो को धुल चटाई। लेकिन लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि वे जीते जी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने देंगी। जब अंग्रेजों के दूत झांसी छोड़ने का फरमान लेकर आए, तो लक्ष्मीबाई ने गरजकर कहा, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी!"

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर Atif Aslam के पिता का 77 की उम्र में निधन, भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई
बॉलीवुड
फेमस सिंगर Atif Aslam के पिता का 77 की उम्र में निधन, भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई

कंगना रनौत की मिली एक नई पहचान

इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कंगना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने झाँसी की रानी की सहयोगी झलकारी बाई का किरदार इस फिल्म में निभाया था। बता दें कि कंगना ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी इस फिल्म के नाम पर ही रखा है - मणिकर्णिका फिल्म्स। साथ ही 'मणिकर्णिका' कंगना के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई और उन्हें एक दमदार अभिनेत्री के तौर पर पहचान बनाई, जिसमें उन्होंने आजादी की इस गौरवशाली कहानी में अपने किरदार को शिद्दत से जिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 05:09 pm

Published on:

13 Aug 2025 05:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वो अभिनेत्री जिसने स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाकर बनाई अलग पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.