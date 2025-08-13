वो अभिनेत्री जिसने स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाकर बनाई अलग पहचान

Jhansi Ki Rani : हमने अपनी स्कूली किताबों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से पढ़े हैं, जो हिंदुस्तान की ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। जीत के जुनून से लबरेज होकर लक्ष्मीबाई जंग के मैदान में उतरीं और अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटीं। उसी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर अब एक फिल्म बनी है, जिसका नाम है ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’, जिसमें लक्ष्मीबाई का किरदार अभिनेत्री कंगना रनौत ने निभाया है। ये 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी, जिसमें कंगना ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म से कंगना ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी नई पारी शुरू की थी।
आजादी की लड़ाई की इस पहली वीरांगना, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी के अस्सी घाट के पास हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु अपने परिवार के साथ बिठूर चली गईं। साल 1842 में जब मणिकर्णिका 14 साल की थीं, तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। विवाह के बाद अन्य चुनौतियो को कारण उन्होंने बहुत कुछ झेला और अंग्रेजो को धुल चटाई। लेकिन लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि वे जीते जी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने देंगी। जब अंग्रेजों के दूत झांसी छोड़ने का फरमान लेकर आए, तो लक्ष्मीबाई ने गरजकर कहा, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी!"
इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कंगना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने झाँसी की रानी की सहयोगी झलकारी बाई का किरदार इस फिल्म में निभाया था। बता दें कि कंगना ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी इस फिल्म के नाम पर ही रखा है - मणिकर्णिका फिल्म्स। साथ ही 'मणिकर्णिका' कंगना के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई और उन्हें एक दमदार अभिनेत्री के तौर पर पहचान बनाई, जिसमें उन्होंने आजादी की इस गौरवशाली कहानी में अपने किरदार को शिद्दत से जिया।