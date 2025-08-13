वो अभिनेत्री जिसने स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाकर बनाई अलग पहचान

आजादी की लड़ाई की इस पहली वीरांगना, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी के अस्सी घाट के पास हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु अपने परिवार के साथ बिठूर चली गईं। साल 1842 में जब मणिकर्णिका 14 साल की थीं, तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। विवाह के बाद अन्य चुनौतियो को कारण उन्होंने बहुत कुछ झेला और अंग्रेजो को धुल चटाई। लेकिन लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि वे जीते जी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने देंगी। जब अंग्रेजों के दूत झांसी छोड़ने का फरमान लेकर आए, तो लक्ष्मीबाई ने गरजकर कहा, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी!"