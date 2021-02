Kangana Ranaut के दादा-दादी ने मनाई 61वीं सालगिराह, एक्ट्रेस बोलीं- 'आर्मी मैन हैंडसम होते हैं'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) अपने विवादित ट्विट्स के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह जब भी कोई ट्वीट करती हैं। तो उस पर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो जाती हैं। लेकिन कंगना जब भी अपने परिवार से जुड़ी कोई तस्वीर पोस्ट करती हैं। तो वह भी तेजी से वायरल होने लगती हैं। हाल ही में कंगना ने अपने दादा-दादी के एक क्यूट सी फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जो अब काफी सुर्खियां बंटोर रही हैं।

Today my dada ji Col Amar Singh and Simroh Dadi ( Papa’s bua ji) celebrated their 61st wedding anniversary, got these pictures on family group. Army men are most charming and handsome look at my dada ji at 90 ...

Dadi in pahadi nath though uuffff ❤️

Congratulations to them ❤️ pic.twitter.com/il6s0yfLg0