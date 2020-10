‘Mirzapur 2’ के मुन्ना भैया कैरेक्टर से मिली थी तौसीफ को निकिता को गोली मारने की हिम्मत, कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर उठाया सवाल

नई दिल्ली | फरीदाबाद में धर्म ना बदलने को लेकर निकिता तोमर (Nikita Tomar) को तौसीफ (Tausheef) नाम के लड़के ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 26 अक्टूबर को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सभी के होश उड़ गए। सोशल मीडिया (Social media) पर निकिता के लिए इंसाफ की मांग तेज हुई और तौसीफ को पकड़ लिया गया। अब इस मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है।

मिर्जापुर 2 से तौसीफ को मिला आइडिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा है कि तौसीफ का बीच सड़क में निकिता को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने और फिर मना करने पर गोली मारने की हिम्मत वेब सीरीज मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) से आई। सीरीज में दिखाए गए मुन्ना के कैरेक्टर से तौसीफ बहुत ज्यादा प्रभावित था। जिसको लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर बॉलीवुड को बुरी तरह से घेरा है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके के आपराधिक कंटेट बना रहे हैं और उसमें अपराध करने वाले को हीरो के तौर पर दिखा रहे हैं।

This is what happens when you glorify criminals, when negative and dark characters are played by good looking young men and they are shown as anti heroes not villlains then this is the result, shame on Bullywood for causing more damage than good always... https://t.co/zlnPam1a8L