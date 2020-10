Kangana Ranaut ने साधा बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना, कहा- निकिता तोमर की हत्या पर चुप क्यों हैं

मुंबई। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर ( Nikita Tomar ) की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने उन बॉलीवुड स्टार्स ( Bollywood Stars ) पर निशाना साधा है जो इस पर बोल नहीं रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीखा सवाल दागा है। कंगना की इस बेबाकी पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका समर्थन किया है।

यह भी पढ़ें :'जेठालाल' को 'इंडियाज बेस्ट डांसर' शो में मिली गई 'दया बेन', दोनों ने किया जबर डांस

'इनको जेल में डाल देना चाहिए'

कंगना ने रमेश सोलंकी के निकिता मामले ( Nikita Tomar Murder) में किए गए एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा,'इन सबको फर्जी और चयनित ऐक्‍टिविजम करने के बिना पर जेल में डाल देना चाहिए। ये फिल्मी लोगों ने महिला सशक्तिकरण को भारी नुकसान पहुंचाया है, दिनदहाड़े निकिता की हत्या पर इन लोगों के मुंह क्यों बंद हैं।' रमेश सोलंकी ने अपने ट्वीट में प्लेसकार्ड लिए कुछ सेलेब्स की फोटोज अटैच की है और इसके कैप्शन में लिखा है कि निकिता तोमर हत्या मामले में इन बॉलीवुड के लोगों को प्लेसकार्ड लिए नहीं देखा।'

All of them should be put in jail for fake and selective activism, these filmy bimbos have caused huge damage to the cause of woman empowerment, why their mouths are sealed for Nikita who has been shot dead in broad day light by a Jihadi.... https://t.co/Lks6k5xhsE