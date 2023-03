प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह बताई तो सपोर्ट में आईं कंगना रनौत, कहा- करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था...

Kangana Ranaut Alleges Karan Johar Banned Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने सालों बाद बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाने के अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। प्रियंका ने कहा कि बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर कर दिया गया था, गुट था इसलिए हॉलीवुड गईं। वहीं, दूसरी तरफ कंगना ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बैन कर दिया था।

Kangana Ranaut Reacts to Priyanka Chopra’s Statement on Why She Left Bollywood, says 'everyone knows Karan Johar bullied and banned her'