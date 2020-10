स्वरा भास्कर ने कही थी अवॉर्ड वापस करने की बात, अब Kangana Ranaut बोलीं- राम भक्त हूं प्राण जाए पर वचन ना जाए

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने सुशांत की मौत को हत्या बताया था। ऐसे में एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि अगर उनकी कही गई कोई भी बात गलत साबित होती है तो वह सरकार द्वारा दिए गए अपने अवॉर्ड वापस कर देंगी। हाल ही में एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत की हत्या को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या का मामला बताया। ऐसे में स्वरा भास्कर ने कंगना को याद दिलाया कि वह अपना अवॉर्ड वापस करने वाली थीं।

अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर स्वरा भास्कर को जवाब दिया है। कंगना ने लिखा, 'ये है मेरा इंटर्व्यू अगर याददाश्त कमज़ोर हो तो फिर से देखें, अगर मैंने एक भी झूठा या ग़लत आरोप लगाया हो, तों मैं अपने सारे अवार्डस वापिस कर दूंगी, ये एक क्षत्रिय का वचन है, मैं राम भक्त हूं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जय श्री राम #KanganaAwardWapasKar'

इससे पहले स्वरा भास्कर ने कंगना का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। स्वरा ने ट्वीट में लिखा, 'अब तो दोनों सीबीआई और एम्स ने निष्कर्ष निकाला है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई। क्या कुछ लोग सरकार को अपने पुरस्कार लौटाने नहीं जा रहे थे?' जिसके बाद कंगना ने उन्हें जवाब दिया है। बता दें कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट सीबीआई को सौपीं थीं। जिसमें डॉ. सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई है। उन्होंने हत्या के एंगल को साफतौर पर खारिज कर दिया था। जबकि कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत की हत्या फिल्म माफिया द्वारा की गई है।

Hey! Now thay both CBI and AIIMS have concluded that #SushantSinghRajput tragically died by suicide... weren’t some people going to return their government bestowed awards??? 🤔🤔🤔