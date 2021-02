मुंबई। बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को पृथ्वीराज चैहान वाली नहीं दोहराने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि उन्हें गलती करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए। ये सलाह कंगना ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया साइट ट्विटर के मुद्दे पर दी है।

यह भी पढ़ें : प्रियंका को 10वीं में हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड को बुलाया घर, मौसी ने दोनों को पकड़ा इस हालत में

ट्विटर को भारत में बैन करने की मुहिम

दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान गलत सूचना फैलाने के दोषी 1100 ट्विटर अकांउट्स को बैन करने के लिए सरकार ने ट्विटर से कहा था। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने इनमें से बहुत से अकाउंट सिर्फ इंडिया में बैन किए हैं। बाहरी देशों में ये अकाउंट देखे जा सकते हैं। इस पर सोशल मीडिया में विवाद हो गया। लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और भेदभाव जैसे आरोप लगा ट्विटर को भारत में बैन करने की मुहिम छेड़ दी। इसी मुहिम में कंगना ने पीएम मोदी को टैग करते हुए सलाह दी है।

'कितनी भी माफी मांगे, बिल्कुल माफ मत करना"

कंगना ने अपने ट्वीट में कहा,’आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो गलती महान योद्धा पृथ्वीराज चैहान ने की थी, वो बिल्कुल मत करना... उस गलती का नाम था माफी। ट्विटर आपसे कितनी भी माफी मांगे, बिल्कुल माफ मत करना। इसने भारत में गृह युद्ध की साजिश करने की कोशिश की।’ एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। कई लोगोें का कहना है कि एक्ट्रेस कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वहीं, अन्य कई यूजर्स ने कंगना का इस मामले में पुरजोर समर्थन किया है।

यह भी पढ़ें : राशि खन्ना ने एक साल वेजिटेरियन रहकर बनाई फिट बॉडी, फिर पहली बार बिकिनी में खिंचाई फोटोज

Tumko banaya kisne hai Chief Justice? At times you also gang up, then become a bully headmaster? Some times even the unelected member of the parliament. That’s not all at times you even pretend to be Prime Minister. Who are you? Bunch of druggies trying to control us @jack . https://t.co/Or22Uq8cCz