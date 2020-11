यूजर का अकाउंट सस्पेंड होने पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं-जब जवाब नहीं होते तो आपका घर तोड़ते हैं

मुंबई। True Indology नाम के एक ट्वीटर हैंडल का अकाउंट सस्पेंड होने के चलते विवाद खड़ा हो गया है। कथित तौर पर इस अकाउंट को एक आईपीएस अधिकारी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद नेता, अभिनेता और जनता इसे वापस एक्टिव करने की मुहिम चला रहे हैं। इनमें अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) भी शामिल हैं। एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सस्पेंशन पर भड़ास निकाली।

'प्रधानमंत्री कार्यालय ट्विटर के खिलाफ ले एक्शन'

कंगना ने ट्वीटर अकाउंट ट्रू इंडोलॉजी को सस्पेंड करने के कारण ट्विटर और इसके सीईओ जैक डोर्से पर हमला करते हुए कहा,'ट्विटर और जैक, आपका पूर्वाग्रह और इस्लामवाद का प्रचार शर्मनाक है, आपने टीआईएएक्साइल को निलंबित क्यों किया? क्योंकि उसने हमारे इतिहास के बारे में फर्जी बातों का भंडाफोड़ किया? आपको शर्म आनी चाहिए, उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं जब आप भारत में प्रतिबंधित होंगे। आशा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करेगा।'

Sick n tired of being treated like a slave in my own country, we can’t celebrate our festivals, can’t speak truth and defend our ancestors, we can’t condemn terrorism, what is the point of such a shameful enslaved life controlled by the keepers of darkness #BringBackTrueIndology — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 18, 2020

When they don’t have answers to your questions they break your house, put you in jail, gag your voice or kill your digital identity. Eliminating one’s digital identity is no less than a murder in virtual world, there must be strict laws against it #BringBackTrueIndology https://t.co/tvPiWidQez — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 18, 2020

'डिजिटल पहचान खत्म करना, आभासी दुनिया में हत्या से कम नहीं'

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा,'जब उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं होता है तो वे आपके घर को तोड़ देते हैं, आपको जेल में डाल देते हैं, आपकी आवाज को दबा देते हैं या आपकी डिजिटल पहचान को मार देते हैं। किसी की डिजिटल पहचान को खत्म करना आभासी दुनिया में किसी हत्या से कम नहीं है, इसके खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए।'

You are a hero @TIinExile , at times the fight for civilisation feels like a lonely and thankless battle, to see the organised power of the other side can make one disheartened but keep at it, one day you will be a leading voice, my love and blessings #BringBackTrueIndology https://t.co/Fh3yqbC9Bq — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 18, 2020

'अपने ही देश में गुलाम की तरह व्यवहार'

एक्ट्रेस ने एक अन्य ट्वीट में ने लिखा,'अपने ही देश में एक गुलाम की तरह व्यवहार किए जाने के कारण थक गई हूं, हम अपने त्योहार नहीं मना सकते, सच नहीं बोल सकते और अपने पूर्वजों का बचाव नहीं कर सकते, हम आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते। ऐसे शर्मनाक गुलामी भरे जीवन का क्या मतलब जिसे कोई और नियंत्रित करें।'

यह शर्मनाक है—रणवीर शौरी

अभिनेता रणवीर शौरी ( Ranveer Shorey ) ने भी इस अकाउंट के निलंबन पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, 'यह दूसरी बार है जब ट्विटर इंडिया ने अनुचित रूप से जानकारीपूर्ण और सभ्य ट्विटर हैंडल में से एक को निलंबित कर दिया है। यह शर्मनाक है।'

ये है मामला

जानकारी के अनुसार, आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने पुराणों में पटाखे चलाने का सबूत मांगा था। ट्रू इंडोलॉजी ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि बंगलुरू की एक आईपीएस ने दीवाली पर पटाखे बैन करने को लेकर निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि प्राचीन पुस्तकों में पटाखों का उल्लेख नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था और उन्हें आनंद रामायण और स्कंध पुराण से संदर्भ बताए। इसके बाद अधिकारी ने मेरी व्यक्तिगत जानकारी मांगी, जिसे मैंने देने से इंकार कर दिया। तब उन्होंने कहा कि आपका समय पूरा हो गया है। और मेरा अकाउंट 5 मिनट में सस्पेंड कर दिया गया। कितना अजीब संयोग है! ट्वीटर ने न तो कोई मेल भेजी ना ही कारण बताया।